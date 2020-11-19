19 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Taner Ölmez'in kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Benzerlikleri şoke etti

Taner Ölmez'in kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Benzerlikleri şoke etti

Başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Taner Ölmez sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Medcezir dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen Taner Ölmez, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşayan Taner Ölmez, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri. Taner Ölmez sosyal medya hesabından kardeşi ile olan fotoğrafını paylaştı, görenler şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 17:11
  • 1
  • 72
Taner Ölmez'in kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Benzerlikleri şoke etti

Başarılı oyuncu Taner Ölmez başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekerken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşayan Ölmez, Instagram'dan kardeşi ile pozunu paylaştı. Taner Ölmez'in kardeşiyle benzerliği herkesi şaşırtırken diğer ünlülerin de kardeşleri araştırıldı. İşte Taner Ölmez ve ünlülerin kardeşleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 72
Taner Ölmez'in kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Benzerlikleri şoke etti

TOLGA SARITAŞ

  • 3
  • 72
Taner Ölmez'in kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Benzerlikleri şoke etti

TOLGA SARITAŞ VE KARDEŞİ GENCAY SARITAŞ

  • 4
  • 72
Taner Ölmez'in kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Benzerlikleri şoke etti

NESLİHAN ATAGÜL

  • 5
  • 72
Taner Ölmez'in kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Benzerlikleri şoke etti

NESLİHAN ATAGÜL VE KARDEŞİ İLKAY ATAGÜL