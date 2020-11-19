Taner Ölmez'in kardeşi herkesi hayrete düşürdü! Benzerlikleri şoke etti

Başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Taner Ölmez sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Medcezir dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen Taner Ölmez, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşayan Taner Ölmez, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri. Taner Ölmez sosyal medya hesabından kardeşi ile olan fotoğrafını paylaştı, görenler şaşkına döndü.