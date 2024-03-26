Survivor'da korkunç kaza! Nagihan ölümden döndü! Yunus Emre'ye bir ceza daha...

Survivor yarışması, her sezon olduğu gibi bu sezon da heyecan dolu anlara sahne oluyor. Yarışmacıların zorlu parkurlarda mücadelesi, takım kavgaları ve stratejik hamleler izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son olarak Nagihan Karadere ve Yunus Emre'nin jet ski kazası adeta yürekleri ağızlara getirdi. Kazaya sebep olan Yunus Emre ise büyük bir ceza aldı. İşte olayın detayları...