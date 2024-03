Survivor’da korkunç kaza! Nagihan ölümden döndü! Yunus Emre’ye bir ceza daha...

Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu sezon da aksiyon ve heyecan hiç eksik olmazken, son yaşanan olay adrenalini doruklara çıkardı. Nagihan ve Yunus Emre, Turk and Caicos Adaları'nda yaşadıkları bir kaza sonrasında büyük bir şok yaşadı.