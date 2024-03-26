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Survivor'da korkunç kaza! Nagihan ölümden döndü! Yunus Emre'ye bir ceza daha...

Survivor yarışması, her sezon olduğu gibi bu sezon da heyecan dolu anlara sahne oluyor. Yarışmacıların zorlu parkurlarda mücadelesi, takım kavgaları ve stratejik hamleler izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son olarak Nagihan Karadere ve Yunus Emre'nin jet ski kazası adeta yürekleri ağızlara getirdi. Kazaya sebep olan Yunus Emre ise büyük bir ceza aldı. İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 26.03.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 13:42
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Survivor’da korkunç kaza! Nagihan ölümden döndü! Yunus Emre’ye bir ceza daha...

Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu sezon da aksiyon ve heyecan hiç eksik olmazken, son yaşanan olay adrenalini doruklara çıkardı. Nagihan ve Yunus Emre, Turk and Caicos Adaları'nda yaşadıkları bir kaza sonrasında büyük bir şok yaşadı.

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Survivor’da korkunç kaza! Nagihan ölümden döndü! Yunus Emre’ye bir ceza daha...

JET SKİ İKİYE BÖLÜNDÜ!

Son ödül oyununu kazanan Kırmızı Takım, ultra lüks bir villada konaklama hakkı kazandı ve Turks ve Caicos Adaları'nda unutulmaz bir deneyim yaşamak için yola çıktı.

Ancak, yaşanan korkunç bir olay bu deneyimi gölgelendi. Jet ski ile tur atan yarışmacılar arasında yaşanan kaza, tüm ekibi dehşete düşürdü.

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Survivor’da korkunç kaza! Nagihan ölümden döndü! Yunus Emre’ye bir ceza daha...

Kontrolü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine doğru hızla ilerledi ve korkunç bir çarpışma yaşandı. Nagihan'ın kullandığı jet ski, çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Kaza sonrasında Nagihan'ın öfkesi ve endişesi tüm ekrana yansıdı. Şans eseri ciddi bir yaralanma olmazken, yaşanan bu olayın ardından takımın moralinin bozulduğu gözlemlendi.

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Survivor’da korkunç kaza! Nagihan ölümden döndü! Yunus Emre’ye bir ceza daha...

"ÖLDÜRÜYORDU BENİ"

"Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Ağabey ölüyordum lan ölüyordum!" diyerek Yunus Emre'ye sert çıktı.

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Survivor’da korkunç kaza! Nagihan ölümden döndü! Yunus Emre’ye bir ceza daha...

"SADECE KIZIMI DÜŞÜNDÜM"

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Nagihan, şunları söyledi: "Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim bir anım olmamıştı.