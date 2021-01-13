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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor’da ilk elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla uğurlandı Survivor’da ilk elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla uğurlandı
Survivor 2021 tüm hızıyla başladı. Bu hafta 2 dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bir kişi adaya veda etti. Gecede seyircilerden en çok oyu olan Poyraz'ın Reşat'ın adını söylemesiyle birlikte Sena, Dora ve Reşat eleme adayı oldu. Acun Ilıcalı'nın elenen yarışmacıyı açıklamasıyla beraber arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 09:10
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler tüm hızıyla başladı. İlk elenme gecesinin yaşandığı Survivor'da mavi takımdan bir isim adaya veda etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı konseye mutlu bir şekilde geldi. Fakat dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında hüzün hakimdi ve aralarından bir yarışmacı adaya veda etti.
Konseyde en çok oyu alan Poyraz oldu ve bir isim söyledi. Söylediği isim ise Reşat'tı. Böylece eleme Sena, Dora ve Reşat arasında gerçekleşti.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada adaya veda eden ismi duyurdu. Survivor 2021'de ilk elenen isim Sena oldu.
Sena şu açıklamayı yaptı:
Acun Bey öncelikle bana oy atan, destek olan herkese teşekkür ederim. Daha sonra sizlere ve ekibinize çok teşekkür ederim. Buraya kadarmış. Demek bundan sonrası benim için hayırlı değilmiş. Üzüldüm ama asla isyan etmem.