Survivor’da ilk elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Survivor 2021 tüm hızıyla başladı. Bu hafta 2 dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bir kişi adaya veda etti. Gecede seyircilerden en çok oyu olan Poyraz'ın Reşat'ın adını söylemesiyle birlikte Sena, Dora ve Reşat eleme adayı oldu. Acun Ilıcalı'nın elenen yarışmacıyı açıklamasıyla beraber arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.