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Survivor Ogeday Girişken'in sevgilisi bakın kimmiş! Gözlerden uzak tutuyor! Eski aşkı Nisa Bölükbaşı'ndan sonra...

Survivor All Star 2024'te tansiyon bir an olsun düşmek bilmiyor. Her gün ayrı bir olaya sahne olan yarışma sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor. Son bölümde oyun alanında yer almayan Ogeday'ın akıbeti merak konusu oldu. Bunun üzerine mavi takımda yer alan Ogeday'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Özellikle sevgilisini görenler adeta şaşkına döndü. İşte Survivor Ogeday'ın kız arkadaşı...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 10:43
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Survivor Ogeday Girişken’in sevgilisi bakın kimmiş! Gözlerden uzak tutuyor! Eski aşkı Nisa Bölükbaşı’ndan sonra...

Survivior All Star 2024 sezonu bu yıl çok hareketli geçiyor. Mavi takımda mücadlee eden yarışmacı, yeni bölümde birlikte gümde oldu. Ogeday'ın özel hayatını merak edenler, sevgilisinin kim olduğu araştırıyor.

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Survivor Ogeday Girişken’in sevgilisi bakın kimmiş! Gözlerden uzak tutuyor! Eski aşkı Nisa Bölükbaşı’ndan sonra...

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

1992'de dünyaya gelen Ogeday Girişken, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Daha sonra kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer alan Girişken, dünya sıralamalarına adını kazıdı. Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor yarışmasına katıldı ve o sezonun şampiyonu oldu.

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Survivor Ogeday Girişken’in sevgilisi bakın kimmiş! Gözlerden uzak tutuyor! Eski aşkı Nisa Bölükbaşı’ndan sonra...

Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamlayan Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra, 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etti.

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Survivor Ogeday Girişken’in sevgilisi bakın kimmiş! Gözlerden uzak tutuyor! Eski aşkı Nisa Bölükbaşı’ndan sonra...

Survivor 2024 All Star'da sergilediği performansla dikkat çeken Ogeday Girişken'in özel hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllar Survivor'da yarışan Nisa Bölükbaşı ile aşk iddialarıyla anılan Ogeday, şimdilerde başka bir isimle gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor.

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Survivor Ogeday Girişken’in sevgilisi bakın kimmiş! Gözlerden uzak tutuyor! Eski aşkı Nisa Bölükbaşı’ndan sonra...

İşte başta Ogeday Girişken olmak üzere ünlülerin sevgilileri...