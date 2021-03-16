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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması... Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı son saatlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor'da bir isim bu akşam adaya veda edecek. Hafta boyunca oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, eleme adayı olarak Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın isimlerini yazmıştı. Acun Ilıcalı'nın haftanın sms sıralamasını açıklamasının ardından elenen isim belli olacak. Haftanın sms sıralamsı Exxen'de yer alıyor. İşte, Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 16.03.2021 23:17
Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Survivor 2021'de bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Gönüllüler takımında Aleyna Çalışkan ve Hanzade'nin eleme adayı olduğu akşamda hangi isimin eleneceği merak ediliyor. Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak sms sıralaması sonrasında adaya veda eden isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Üst üste kaybeden takım gönüllüler geçen hafta da Öykü Uysal'a veda etmişti. Bu haftanın kaybedeni olan gönüllüler de bir isim daha Survivor adasından ayrılacak fakat şu an elenen isim belli değil.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Her oyunun ayrı bir önemi olan Survivor 2021'de iki takımın oyuncuları bu defa a iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Kazanan takım, ailelerinden gelen elektronik postaları okuyabilecekler. En zorlu parkurda oyuncular büyük enerji harcadı. Ancak 16 Mart iletişim oyununun kazananı belirlenmedi.
Oyunun başlarında iki takım da başa baş giderken gönüllüler büyük fark atarak skoru 8-5'e getirdi. Atak yapan ünlüler takımı ise sayıyı 8 - 8'e eşitledi. Merve Aydın'ın sayısıyla birliye ünlüler 9, gönüllüler ise 8 oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
Haftanın iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden taraf gönüllüler takımıydı. Adada yaşanan gerilimlerin konseye de yansıdığı elemede ilk çıkan isim Aleyna Çalışkan olmuş ve ardından Hanzade'de ismi çıkan bir diğer aday olmuştu.