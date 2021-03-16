Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Survivor 2021'de bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Gönüllüler takımında Aleyna Çalışkan ve Hanzade'nin eleme adayı olduğu akşamda hangi isimin eleneceği merak ediliyor. Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak sms sıralaması sonrasında adaya veda eden isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...