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Haberler Galeri Survivor Hakan Hatipoğlu'nın kız kardeşi bakın kimmiş! Abisi gibi o da tanıdık! Kızı Lila'nın halası...

Survivor Hakan Hatipoğlu'nın kız kardeşi bakın kimmiş! Abisi gibi o da tanıdık! Kızı Lila'nın halası...

Var Mısın Yok Musun programı ile tanınan Hakan Hatipoğlu, şu anda Survivor All Star'ın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Yarışmaya ilk katıldığı senede birlikte yarıştıkları Gizem Akın ile evlenen ve 11 senedir mutlu bir evlilik sürdüren Hakan Hatipoğlu'nun ailesi de büyük merak konusu oluyor. Fenomen yarışmacının kız kardeşini merak edenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Survivor Hakan'ın kız kardeşi bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 06.04.2024 10:44
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Survivor Hakan Hatipoğlu’nın kız kardeşi bakın kimmiş! Abisi gibi o da tanıdık! Kızı Lila’nın halası...

Survivor ile tanınan ve ardından sunuculuğunu yaptığı Survivor Panorama ile adını geniş kitlelere duyuran Hakan Hatipoğlu'nun hayatı merak konusu oluyor.

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Survivor Hakan Hatipoğlu’nın kız kardeşi bakın kimmiş! Abisi gibi o da tanıdık! Kızı Lila’nın halası...

Survivor All Star'da başarılı bir performans sergileyen yarışmacının kız kardeşi merak edilip, araştırılmaya başlandı.

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Survivor Hakan Hatipoğlu’nın kız kardeşi bakın kimmiş! Abisi gibi o da tanıdık! Kızı Lila’nın halası...

Abisine olan benzerliğiyle dikkat çeken Zeynep Hatipoğlu, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.

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Survivor Hakan Hatipoğlu’nın kız kardeşi bakın kimmiş! Abisi gibi o da tanıdık! Kızı Lila’nın halası...

İşte Hakan Hatipoğlu başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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Survivor Hakan Hatipoğlu’nın kız kardeşi bakın kimmiş! Abisi gibi o da tanıdık! Kızı Lila’nın halası...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ