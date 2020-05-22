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Haberler Galeri Söylemezsem Olmaz sunucu Seren Serengil ve İrem Derici birbirine girdi: Seni küçük sizo!

Söylemezsem Olmaz sunucu Seren Serengil ve İrem Derici birbirine girdi: Seni küçük sizo!

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali'nin şarkıcı İrem Derici'yi hedef alan açıklamalarının ardından ortalık karıştı. Seren Serengil'in sözleri sonrası sinirlerine hakim olamayan İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden Serengil'in geçmişine dair paylaşımlar yaptı.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 17:47
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Söylemezsem Olmaz sunucu Seren Serengil ve İrem Derici birbirine girdi: Seni küçük sizo!

'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, şarkıcı İrem Derici'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

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Söylemezsem Olmaz sunucu Seren Serengil ve İrem Derici birbirine girdi: Seni küçük sizo!

Derici, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında, "Boş yapıyorlar. Alkolü bıraktığımın ertesi günü bir de. Kadınlardan biri ertesi gün istifa etti" demişti.

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Söylemezsem Olmaz sunucu Seren Serengil ve İrem Derici birbirine girdi: Seni küçük sizo!

Derici'nin bu sözleri, 'Söylemezsem Olmaz' sunucularını kızdırdı. Serengil, "İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı" karşılığını verdi.

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Söylemezsem Olmaz sunucu Seren Serengil ve İrem Derici birbirine girdi: Seni küçük sizo!

Serengil'in, "Hiç aynaya bakmadığını düşünüyorum. Sadece avam ve hakaret dolu söylemleriyle gündem yaratmaya çalışıyor. Arkadan sallamak çok kolay. Biraz terbiyeli olun. Ajdar'ın da şarkısı tutmuştu zamanında ne olacak?" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

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Söylemezsem Olmaz sunucu Seren Serengil ve İrem Derici birbirine girdi: Seni küçük sizo!

Bircan Bali "İrem Derici bize 'kaknem' demiş. Kaknemin ne demek olduğunu söylüyorum. Katnem; huysuz, çirkin, hırçın, sıska, ağzı bozuk, agrasif" ifadelerini kullandı. Seren Serengil ise bu sözü ona iade etti.