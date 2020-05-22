Söylemezsem Olmaz sunucu Seren Serengil ve İrem Derici birbirine girdi: Seni küçük sizo!

Bircan Bali "İrem Derici bize 'kaknem' demiş. Kaknemin ne demek olduğunu söylüyorum. Katnem; huysuz, çirkin, hırçın, sıska, ağzı bozuk, agrasif" ifadelerini kullandı. Seren Serengil ise bu sözü ona iade etti.

