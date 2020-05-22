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Söylemezsem Olmaz sunucu Seren Serengil ve İrem Derici birbirine girdi: Seni küçük sizo!
Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali'nin şarkıcı İrem Derici'yi hedef alan açıklamalarının ardından ortalık karıştı. Seren Serengil'in sözleri sonrası sinirlerine hakim olamayan İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden Serengil'in geçmişine dair paylaşımlar yaptı.
Giriş Tarihi: 22.05.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 17:47
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