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Sinem Kobal'dan doğum sonrası ilk paylaşım geldi! "Kim der iki çocuk annesi"
İki ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Sinem Kobal paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu doğum kilolarından kurtuldu ve ilk tatil pozunu paylaştı. Kayalıklarda poz veren Kobal'ın fit haline övgüler yağdı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın tatil pozu...
Giriş Tarihi: 05.07.2022 09:21Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 09:26