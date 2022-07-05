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Sinem Kobal'dan doğum sonrası ilk paylaşım geldi! "Kim der iki çocuk annesi"

İki ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Sinem Kobal paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu doğum kilolarından kurtuldu ve ilk tatil pozunu paylaştı. Kayalıklarda poz veren Kobal'ın fit haline övgüler yağdı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın tatil pozu...

Giriş Tarihi: 05.07.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 09:26
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Sinem Kobal’dan doğum sonrası ilk paylaşım geldi! Kim der iki çocuk annesi

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal geçtiğimiz haziran ayında ikinci kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Sinem Kobal’dan doğum sonrası ilk paylaşım geldi! Kim der iki çocuk annesi

İkinci bebeğini kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi.

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Sinem Kobal’dan doğum sonrası ilk paylaşım geldi! Kim der iki çocuk annesi

İlk hamileliği sonrasında da hızla eski formuna kavuşan Sinem Kobal yine kısa sürede doğum kilolarından kurtuldu.

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Sinem Kobal’dan doğum sonrası ilk paylaşım geldi! Kim der iki çocuk annesi

Kayalıklarda poz veren Sinem Kobal'ın fit haline övgüler yağdı.

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Sinem Kobal’dan doğum sonrası ilk paylaşım geldi! Kim der iki çocuk annesi

"Kim der iki çocuk annesi" "Gördüğüm en güzel anne" yorumları yapılan Sinem Kobal'ın kısa sürede doğum kilolarına veda etmesi dikkat çekerken, zayıflama sırrı da merak konusu oldu.