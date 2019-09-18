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Sinan Akçıl konser vermeye giderken ölümden döndü
Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Biga'ya konser vermeye giderken ölümden döndü. VIP minibüsü ile İstanbul'dan yola çıkan Sinan Akçıl, Çanakkale'de otoyolda devrilen motosiklete çarpmaktan son anda kurtuldu. Ancak araç içinde başını cama vuran Akçıl, konsere yetişebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti. Peki, Sinan Akçıl'ın sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 18.09.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 15:39
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