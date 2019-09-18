Sinan Akçıl konser vermeye giderken ölümden döndü

"ÖNCE ALLAH SONRA ONLARIN MANEVİ KORUMASIYLA KURTULDUM"

"Büyükbabam ve büyükannemin mezarı burada. Biliyorum ki o kazadan sağ kurtulduysam önce Allah, sonra onların manevi korumasıyla kurtuldum" demesiyle alkışlar ve çığlıklar yükseldi. 10 bini aşkın kişiye konser veren Akçıl, 7'den 70'e herkesi coşturdu.

