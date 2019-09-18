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Sinan Akçıl konser vermeye giderken ölümden döndü

Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Biga'ya konser vermeye giderken ölümden döndü. VIP minibüsü ile İstanbul'dan yola çıkan Sinan Akçıl, Çanakkale'de otoyolda devrilen motosiklete çarpmaktan son anda kurtuldu. Ancak araç içinde başını cama vuran Akçıl, konsere yetişebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti. Peki, Sinan Akçıl'ın sağlık durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 18.09.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 15:39
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Sinan Akçıl konser vermeye giderken ölümden döndü

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile biten evliliğinin ardından konserlerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün 18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser vermek üzere Biga'ya giden Akçıl, yolda ölümden döndü.

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Sinan Akçıl konser vermeye giderken ölümden döndü

Sinan Akçıl, Çanakkale'de otoyolda devrilen motosiklete çarpmaktan son anda yaptığı hamle ile kurtaran minibüs şoförü sayesinde hayatta kaldı.

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Sinan Akçıl konser vermeye giderken ölümden döndü

KONSERE YETİŞEBİLMEK İÇİN HASTANEYE GİTMEDİ

Ancak araç içinde başını cama vuran Akçıl, konsere yetişebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti. Konser alanında olan ambülansta ayakta kontrolü yapılan Akçıl, kontrolün ardından sahneye çıktı.

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Sinan Akçıl konser vermeye giderken ölümden döndü
Yaşadığı bu olayı sahnede anlatan Akçıl, "Burası benim baba memleketim." dedi ve ekledi...
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Sinan Akçıl konser vermeye giderken ölümden döndü

"ÖNCE ALLAH SONRA ONLARIN MANEVİ KORUMASIYLA KURTULDUM"

"Büyükbabam ve büyükannemin mezarı burada. Biliyorum ki o kazadan sağ kurtulduysam önce Allah, sonra onların manevi korumasıyla kurtuldum" demesiyle alkışlar ve çığlıklar yükseldi. 10 bini aşkın kişiye konser veren Akçıl, 7'den 70'e herkesi coşturdu.