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Haberler Galeri Sıla ve Hazer Amani’den boşanma iddialarına ilk cevap geldi

Sıla ve Hazer Amani’den boşanma iddialarına ilk cevap geldi

Bu yılım ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani, bir süredir evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündemdeydi. Hazer Amani'nin eski eşiyle görüşmesi nedeniyle sorun yaşadıkları ve Sıla'nın evi terk ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Taraflardan çıkan haberlere ilk yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 09:43
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Sıla ve Hazer Amani’den boşanma iddialarına ilk cevap geldi

Henüz evliliklerinde bir yılı doldurmayan Sıla ve Hazer Amani, bir süredir aralarında sorun olduğu iddiasıyla gündemdeydi. Sıla'nın eşinin doğum gününde hiçbir paylaşım yapmaması da iddiaları güçlendirmişti. İkiliden ilk açıklama geldi.

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Sıla ve Hazer Amani’den boşanma iddialarına ilk cevap geldi

Ünlü şarkıcı Sıla'nın menajeri ile ünlü şef Hazer Amani boşanacakları yönündeki iddialara açıklık getirdi.

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Sıla ve Hazer Amani’den boşanma iddialarına ilk cevap geldi

Hürriyet'in haberine göre; ünlü şarkıcının eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu'yla görüşmesi "boşanacaklar" dedikodularına neden oldu.

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Sıla ve Hazer Amani’den boşanma iddialarına ilk cevap geldi

Ünlü şef, ayrılık iddialarını kabul etmeyerek "Bugün doğum günüm. Bunlar çok saçma" açıklamasını yaptı.

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Sıla ve Hazer Amani’den boşanma iddialarına ilk cevap geldi

Sıla'nın menajeri Serkan Güney ise çiftin evlerini ayırmadıklarını söyledi: "Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok."