Sıla ve Hazer Amani’den boşanma iddialarına ilk cevap geldi

Henüz evliliklerinde bir yılı doldurmayan Sıla ve Hazer Amani, bir süredir aralarında sorun olduğu iddiasıyla gündemdeydi. Sıla'nın eşinin doğum gününde hiçbir paylaşım yapmaması da iddiaları güçlendirmişti. İkiliden ilk açıklama geldi.

