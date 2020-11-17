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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sıla ve Hazer Amani’den boşanma iddialarına ilk cevap geldi Sıla ve Hazer Amani’den boşanma iddialarına ilk cevap geldi
Bu yılım ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani, bir süredir evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündemdeydi. Hazer Amani'nin eski eşiyle görüşmesi nedeniyle sorun yaşadıkları ve Sıla'nın evi terk ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Taraflardan çıkan haberlere ilk yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 09:43
Henüz evliliklerinde bir yılı doldurmayan Sıla ve Hazer Amani, bir süredir aralarında sorun olduğu iddiasıyla gündemdeydi. Sıla'nın eşinin doğum gününde hiçbir paylaşım yapmaması da iddiaları güçlendirmişti. İkiliden ilk açıklama geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü şarkıcı Sıla'nın menajeri ile ünlü şef Hazer Amani boşanacakları yönündeki iddialara açıklık getirdi.
Hürriyet'in haberine göre; ünlü şarkıcının eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu'yla görüşmesi "boşanacaklar" dedikodularına neden oldu.
Ünlü şef, ayrılık iddialarını kabul etmeyerek "Bugün doğum günüm. Bunlar çok saçma" açıklamasını yaptı.
Sıla'nın menajeri Serkan Güney ise çiftin evlerini ayırmadıklarını söyledi: "Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok."