29 Nisan 2022, Cuma
Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun da Şeyma’dan sonra…
Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Meedo son olarak güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı ilk olarak beğendi ardından da yorum yaptı. Şeyma Subaşı'ndan da Meedo'nın bu atağına karşılık hamle gecikmedi. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın da Şeyma'dan ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile ilgili görüntüsü hafızalara kazınmıştı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 29.04.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 14:58
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Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…
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Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…
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Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…
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Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…
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Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…