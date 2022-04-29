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Haberler Galeri Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun da Şeyma’dan sonra…

Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun da Şeyma’dan sonra…

Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Meedo son olarak güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı ilk olarak beğendi ardından da yorum yaptı. Şeyma Subaşı'ndan da Meedo'nın bu atağına karşılık hamle gecikmedi. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın da Şeyma'dan ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile ilgili görüntüsü hafızalara kazınmıştı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 29.04.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 14:58
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Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…
Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya’nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…

Son günlerde Hacı Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi bu aralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelirken, bu defa Türk güzele hamlesiyle konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…
Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya’nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, sosyal medyada Türk ünlüleri radarına aldı.

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Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…
Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya’nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…

Mohammed Alsaloussi son olarak imalı paylaşımı akıllara Şeyma Subaşı'nı getirmişti.

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Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…
Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya’nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…

Meedo paylaşımında "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" yazarak olay olmuştu. Bu paylaşım gündemdeyken eski aşktan bomba bir hamle geldi.

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Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…
Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya’nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafı… Meğer Acun’da Şeyma’dan sonra…

33 HAFTA ÖNCEKİ PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi önce Serenay Sarıkaya'nın pozlarını beğendi. Ardından Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı bulup altına bir de yorum yaptı.