Şeyma Subaşı'ndan Fas'ta iki gün sürecek düğün! Gelinlik tercihleri olay oldu

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da evlendi. Şeyma Subaşı ve Alsaloussi dün de Fas'ta bir düğün gerçekleştirdi. Eğlencenin birkaç gün süreceği belirtilirken, Subaşı düğünde iki farklı gelinlik giyerek çılgınlar gibi dans etti. Şeyma Subaşı'nın o anları sosyal medyaya damga vurdu.