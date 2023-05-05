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Şeyma Subaşı'ndan Fas'ta iki gün sürecek düğün! Gelinlik tercihleri olay oldu

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da evlendi. Şeyma Subaşı ve Alsaloussi dün de Fas'ta bir düğün gerçekleştirdi. Eğlencenin birkaç gün süreceği belirtilirken, Subaşı düğünde iki farklı gelinlik giyerek çılgınlar gibi dans etti. Şeyma Subaşı'nın o anları sosyal medyaya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 17:15
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Şeyma Subaşı’ndan Fas’ta iki gün sürecek düğün! Gelinlik tercihleri olay oldu

Fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisinde sonunda muradına erdi.

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Şeyma Subaşı’ndan Fas’ta iki gün sürecek düğün! Gelinlik tercihleri olay oldu

Subaşı, 2021 yılında Ibiza'da evlilik teklifi aldığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz gün İstanbul'da sade bir törenle nikah masasına oturdu.

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Şeyma Subaşı’ndan Fas’ta iki gün sürecek düğün! Gelinlik tercihleri olay oldu

Uzun süredir düğün hazırlığı yapan Subaşı, nikahın ardından dün Fas'ın Marakeş şehrinde kutlamalara başladı.

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Şeyma Subaşı’ndan Fas’ta iki gün sürecek düğün! Gelinlik tercihleri olay oldu

GECE BOYUNCA DANS ETTİ
Düğünde sevgilisine de uyarak yöresel kutlamalar yapan Subaşı, bölgeye uygun bir gelinlik giydi.

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Şeyma Subaşı’ndan Fas’ta iki gün sürecek düğün! Gelinlik tercihleri olay oldu

Diğer kıyafetinde ise iki parçadan oluşan bir gelinlik ve şapka tercih eden Subaşı, kutlama esnasında da tül ve dantel detaylı gelinlikten yana seçimini yaptı.