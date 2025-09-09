09 Eylül 2025, Salı
Şevval Şahin'in olaylı görüntüleri tepki çekmişti! O görüntülere inceleme: Ceza kesildi
Dün gece İstanbul Beşiktaş'ta bir mekandan çıkan Şevval Şahin'in arkadaşı ile birlikte bindiği araç tartışmalara neden oldu. Araçta Ticaret Bakanlığı'na ait bir kart üzerinde "Resmi Hizmete Mahsustur" yazısı tepkileri beraberinde getirdi. Araca binerek uzaklaşan Şahin'in o görüntüleri sosyal medyada gündem olurken Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 09.09.2025 20:07 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 20:07