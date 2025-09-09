09 Eylül 2025, Salı

Şevval Şahin'in olaylı görüntüleri tepki çekmişti! O görüntülere inceleme: Ceza kesildi

Dün gece İstanbul Beşiktaş'ta bir mekandan çıkan Şevval Şahin'in arkadaşı ile birlikte bindiği araç tartışmalara neden oldu. Araçta Ticaret Bakanlığı'na ait bir kart üzerinde "Resmi Hizmete Mahsustur" yazısı tepkileri beraberinde getirdi. Araca binerek uzaklaşan Şahin'in o görüntüleri sosyal medyada gündem olurken Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 20:07 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 20:07
Ünlü isim Şevval Şahin dün gece Beşiktaş'taki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Görüntülerde Şahin'in bindiği araç üzerindeki yazılı kart nedeniyle tepkilere neden oldu.

Şahin'in bir kız arkadaşı ile birlikte bindiği otomobilin camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kart tepkileri beraberidne getirdi.

Beşiktaş'ta dün gece yanındaki kız arkadaşı ile birlikte bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin'in bindiği otomobilin ön camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kart olduğu görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Beşiktaş'ta dün gece yanındaki kız arkadaşı ile birlikte bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin'in bindiği otomobilin ön camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kart olduğu görüldü.

SEVGİLİSİNE "SAHTECİLİK"TEN İŞLEM

Yapılan incelemede, aracın manken Şahin'in sevgilisi iş insanı Burak Ateş'e ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan araç, şoförü M.A. ile birlikte polis merkezine götürüldü. Şoför M.A. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'in bindiği araçta Ticaret Bakanlığı'na ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında açıklama yaptı.

Uysan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"08/09/2025 tarihinde (bugün) muhtelif basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Bakanlığımıza ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında bir haberin yer aldığı görülmüştür. Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş olmayıp, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır".

İşte tepkilere neden olan o yazılı kart....