Şevval Şahin'in olaylı görüntüleri tepki çekmişti! O görüntülere inceleme: Ceza kesildi

Dün gece İstanbul Beşiktaş'ta bir mekandan çıkan Şevval Şahin'in arkadaşı ile birlikte bindiği araç tartışmalara neden oldu. Araçta Ticaret Bakanlığı'na ait bir kart üzerinde "Resmi Hizmete Mahsustur" yazısı tepkileri beraberinde getirdi. Araca binerek uzaklaşan Şahin'in o görüntüleri sosyal medyada gündem olurken Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.