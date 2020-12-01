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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat: Kanıtlasınlar mesleği bırakırım Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat: Kanıtlasınlar mesleği bırakırım
Bir dönem aşk yaşadığı sevgilisi Sevcan Yaşar'ı feci şekilde darbeden Sermiyan Midyat hakkında hapis istemiyle dava açılmıştı. Hakkında 'kasten yaralama', 'zincirleme tehdit' ve 'zincirleme hakaret' suçlamaları olan Midyat, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Midyat, "46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" şekilde konuştu.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 10:42
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'deydi. Midyat, "46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" şekilde konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşofmanları ile evinden çıkıp yakınlardaki bir kafeden kahve alan Sermiyan Midyat, cep telefonu kaybolduktan sonra ortaya çıkan ses kayıtlarını işaret edip "Kızın bütün şeyleri çıktı ortaya, Allah'a binlerce şükürler olsun şu mahkeme süreci de bitmek üzere vallahi adak adayacağım" dedi.
Telefonunun kaybolmasını, "İslam'a göre her hayrın içinde bir şer, her şerrin içinde bir hayır vardır" diyerek yorumlayan oyuncu, "Sizin için kadın düşmanı imajı mı çiziliyor?" sorusuna yanıt verdi.
"KANITLASINLAR MESLEĞİ BIRAKIRIM"
"Yok hiç öyle bir algı yok" diyen Midyat sözlerini şöyle sürdürdü: Geçenlerde hayır mı şer mi bilmiyorum telefonum kayboldu, biz şer derken başka bir şeye dönüştü. Ben 'Hükümet Kadın'ı yapmışım, başka kadın filmleri yapan çok az sinemacı var benim gibi. Bir kere benim annem çocuk gelin, 14 yaşında evlendirilmiş bir kadın. Çocuk gelinlerin hikayesini yazdım 'Hükümet Kadın' filminde, işte o tünel kazan kadınların hikâyesi. Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım.
"KİMSEYE KİNİM YOK"
8 yıl hapis istemiyle yargılandığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını da söyleyen Midyat, "Her ikimiz de aynı suçlarla yargılanıp her ikimiz de aynı cezayı aldık. Yok öyle 8 yıl falan. Kimseye kinim yok, Allah herkesin yolunu açık etsin" dedi.