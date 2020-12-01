Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat: Kanıtlasınlar mesleği bırakırım

"KANITLASINLAR MESLEĞİ BIRAKIRIM"

"Yok hiç öyle bir algı yok" diyen Midyat sözlerini şöyle sürdürdü: Geçenlerde hayır mı şer mi bilmiyorum telefonum kayboldu, biz şer derken başka bir şeye dönüştü. Ben 'Hükümet Kadın'ı yapmışım, başka kadın filmleri yapan çok az sinemacı var benim gibi. Bir kere benim annem çocuk gelin, 14 yaşında evlendirilmiş bir kadın. Çocuk gelinlerin hikayesini yazdım 'Hükümet Kadın' filminde, işte o tünel kazan kadınların hikâyesi. Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım.

