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Haberler Galeri Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…

Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…

Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Magazin dünyasını sarsan habere göre; ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu'dan boşanacağı iddia edildi. İddilara göre Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü Serra Arıtürk ile aldattı. Onur Akay, Kadir Doğulu'nun son dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk'le birlikte olduğunu iddia etti ve ortalığı karıştırdı. Peki, Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 13:03
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Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…

Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiaları gün geçtikçe ortaya çıkarken Serra Arıtürk'ün kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. İddialara göre; Serra ve Kadir 2 hafta boyunca ortadan kayboldu ve Neslihan Atagül çok sıkıntılı dönemler geçiriyor. Çiftin boşanacağı iddia ediliyor. Peki; Serra Arıtürk kimdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…

KADİR DOĞULU NESLİHAN ATAGÜL BOŞANIYOR MU?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliğinde kriz olduğu iddiası gündeme geldi.

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Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…

Daha önce Aşkın Tarifi dizisinde ateşli sahneleriyle ve yan yana birbirlerinin gözlerine bakarak şarkı söyledikleri video ile çok konuşulan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün beraber olduğu iddia edildi.

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Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…

Duyurduğu ölüm ve ayrılık haberlerinden dolayı magazin dünyasında 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay, Kadir Doğulu'nun son dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk'le birlikte olduğunu iddia etti.

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Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…

Akay açıklamasında "Serra ve Kadir 2 hafta ortadan kaybolmuş. Çok sıkıntılı dönemler yaşıyormuş Neslihan. Aldatma olayını Neslihan Atagül de öğrenmiş ve adeta yıkılmış.