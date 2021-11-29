Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…

Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiaları gün geçtikçe ortaya çıkarken Serra Arıtürk'ün kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. İddialara göre; Serra ve Kadir 2 hafta boyunca ortadan kayboldu ve Neslihan Atagül çok sıkıntılı dönemler geçiriyor. Çiftin boşanacağı iddia ediliyor. Peki; Serra Arıtürk kimdir?