29 Kasım 2021, Pazartesi
Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…
Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Magazin dünyasını sarsan habere göre; ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu'dan boşanacağı iddia edildi. İddilara göre Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü Serra Arıtürk ile aldattı. Onur Akay, Kadir Doğulu'nun son dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk'le birlikte olduğunu iddia etti ve ortalığı karıştırdı. Peki, Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 13:03
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