Ünlü oyuncunun şüpheli ölümünde yeni detay: Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ATV Haber ulaştı

İstanbul Kağıthane'de yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alınamayan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde koltuk üzerinde hareketsiz halde ölü bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen ve ikametinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen oyuncunun ölümü "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçti. Binaya girdiği son anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ise ATV Haber ulaştı.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi.

Yapılan detaylı kontrolde ise oyuncunun vücudunda herhangi bir kesici alet yarası, kesi veya açık darp izine rastlanmadı.

Usta oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın hayatını kaybetmeden önceki son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ATV Haber ulaştı. SERHAT MUSTAFA KILIÇ'IN SON GÖRÜNTÜLERİNE ATV HABER ULAŞTI

En son 1 Eylül'de dışarı çıkan ve ardından evine dönen Kılıç'ın görüntülerde oldukça bitkin ve yorgun olduğu görüldü.