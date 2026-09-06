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Ünlü oyuncunun şüpheli ölümünde yeni detay: Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ATV Haber ulaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Kağıthane'de yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alınamayan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde koltuk üzerinde hareketsiz halde ölü bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen ve ikametinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen oyuncunun ölümü "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçti. Binaya girdiği son anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ise ATV Haber ulaştı.

Ünlü oyuncunun şüpheli ölümünde yeni detay: Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ATV Haber ulaştı 1

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi.

Ünlü oyuncunun şüpheli ölümünde yeni detay: Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ATV Haber ulaştı 2

Yapılan detaylı kontrolde ise oyuncunun vücudunda herhangi bir kesici alet yarası, kesi veya açık darp izine rastlanmadı.

Ünlü oyuncunun şüpheli ölümünde yeni detay: Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ATV Haber ulaştı 3

Usta oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın hayatını kaybetmeden önceki son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ATV Haber ulaştı.

SERHAT MUSTAFA KILIÇ'IN SON GÖRÜNTÜLERİNE ATV HABER ULAŞTI
Ünlü oyuncunun şüpheli ölümünde yeni detay: Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ATV Haber ulaştı 4

En son 1 Eylül'de dışarı çıkan ve ardından evine dönen Kılıç'ın görüntülerde oldukça bitkin ve yorgun olduğu görüldü.

Ünlü oyuncunun şüpheli ölümünde yeni detay: Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ATV Haber ulaştı 5

Bir süre duvara yaslanarak asansör bekleyen Kılıç'ın, asansör gelmeyince güçlükle merdivenlere yönelerek dairesine çıktığı ve bu andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı belirlendi.

Ünlü oyuncunun şüpheli ölümünde yeni detay: Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ATV Haber ulaştı 6

Olayın ardından polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan kız arkadaşı Özlem E., ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ünlü oyuncunun şüpheli ölümünde yeni detay: Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ATV Haber ulaştı 7

Özlem E., "Erkek arkadaşım Kılıç lenf kanseriydi, perşembe gününden bu yana kendisinden hiçbir şekilde haber alamıyordum." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun şüpheli ölümünde yeni detay: Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ATV Haber ulaştı 8

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulundu. "Şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçen olayın ardından Kılıç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ünlü oyuncunun şüpheli ölümünde yeni detay: Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ATV Haber ulaştı 9

Ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni, yapılacak kapsamlı otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Ünlü oyuncunun şüpheli ölümünde yeni detay: Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ATV Haber ulaştı 10

1975 doğumlu Serhat Mustafa Kılıç, sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır sergilediği başarılı performanslarla tanınıyordu. Başarılı oyuncu, kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve sinema filminde unutulmaz roller üstlenmişti.

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