Kemal ve Hayat, kefaretlerini birlikte ödeyecekleri bu yolda geçmişin içinden çıkıp gelen Egemen (Caner Cindoruk) ile karşı karşıya gelir. Egemen, şehrin bir yakasını diğer yakasına kurban ederek kendi krallığını kurmaya hazırlanırken Kemal, bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerinin hayatı için savaşacaktır.

Hayat (Fahriye Evcen) ise hayatını mekânlarda şarkı söyleyerek kazanırken her gün ayakta kalmak için mücadele etmektedir.

Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan "Hamal"; eski ile yeniyi, suçluluk ile kefareti, İstanbul'un kalbinde yaşanan büyük bir savaşı ve gerçekleşmesi her şeyden zor bir aşkı anlatacak.

Bu amansız kavganın ateşin içine attığı Tekin (Burak Tozkoparan) ve Hilal (Yasemin Yazıcı) ile Esfender (Yiğit Uçan) ve Melez (Sera Kutlubey) ise önce hayatta kalmak, ardından birlikte olabilmek için oyunun kurallarını değiştirecek.