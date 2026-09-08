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Yıldız kadro Hamal’da buluşuyor! Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk bir arada

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV, yeni sezonda iddialı yapımlarıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u buluşturan "Hamal", güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dizinin oyuncuları, çekimler öncesi gerçekleştirilen okuma provasında bir araya geldi.

Yıldız kadro Hamal’da buluşuyor! Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk bir arada 1

KYN Yapım imzasıyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizide hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Çekimler öncesi hazırlıklarını sürdüren "Hamal" ekibi, Çengelköy Chacha Balık'ta gerçekleştirilen okuma provasında bir araya geldi. Tüm oyuncu kadrosunun katıldığı provada ekip, senaryo üzerinden karakterleri ve sahneleri birlikte değerlendirdi. İlk kez toplu olarak bir araya gelen oyuncuların uyumu ve enerjisi dikkat çekti.

Yıldız kadro Hamal’da buluşuyor! Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk bir arada 2

YILDIZ KADRO OKUMA PROVASINDA BULUŞTU

Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği "Hamal", uzun süren ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

Yıldız kadro Hamal’da buluşuyor! Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk bir arada 3

Türk televizyonlarının usta isimlerinden Oktay Kaynarca, dizide Hamal Kemal karakterine hayat verirken, uzun bir aranın ardından setlere dönen Fahriye Evcen ise Hayat karakterini canlandıracak. Caner Cindoruk da Egemen karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yıldız kadro Hamal’da buluşuyor! Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk bir arada 4

"HAMAL"IN GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı dizinin geniş oyuncu kadrosunda birbirinden önemli isimler yer alıyor.

"Hamal"ın oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar Derviş, Burak Tozkoparan Tekin, Sarp Akkaya Falke, Yiğit Uçan Esfender, Yasemin Yazıcı Hilal, Zeynep Kankonde Adile, İpek Erdem Afet, Hakan Karsak Bülbül, Sera Kutlubey Melez, Fatih Yücebağ İki Ton, Onur Dilber Mıhçı, Elifnaz Altay Neva, İlayda Çevik Ece, Mine Teber Gülizar, Taylan Meydan Ünlü Ünal, Mine Sağyaşar Rabia, Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu Civan, Berke Gündem Araf, Seda Akman Sıla, Zehra Yılmaz Mine, Sinan Cem Narinlik Mert ve Eymen Erdurmaz Kemal'in oğlu karakterleriyle yer alıyor.

Yıldız kadro Hamal’da buluşuyor! Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk bir arada 5

"HAMAL"IN HİKÂYESİ

Hamal Kemal (Oktay Kaynarca), yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş (Erdal Özyağcılar) ve hamal arkadaşları Son Kafile ile birlikte yük taşır. Ancak sırtındaki asıl yük, dünyanın onu Harputlu Kemal olarak bildiği günlerden kalan büyük bir günahın ağırlığıdır. Ani bir ölüm, Kemal'i çıktığı karanlığın içine yeniden çağırır.

Yıldız kadro Hamal’da buluşuyor! Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk bir arada 6

Hayat (Fahriye Evcen) ise hayatını mekânlarda şarkı söyleyerek kazanırken her gün ayakta kalmak için mücadele etmektedir.

Kemal ve Hayat, kefaretlerini birlikte ödeyecekleri bu yolda geçmişin içinden çıkıp gelen Egemen (Caner Cindoruk) ile karşı karşıya gelir. Egemen, şehrin bir yakasını diğer yakasına kurban ederek kendi krallığını kurmaya hazırlanırken Kemal, bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerinin hayatı için savaşacaktır.

Yıldız kadro Hamal’da buluşuyor! Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk bir arada 7

Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan "Hamal"; eski ile yeniyi, suçluluk ile kefareti, İstanbul'un kalbinde yaşanan büyük bir savaşı ve gerçekleşmesi her şeyden zor bir aşkı anlatacak.

Bu amansız kavganın ateşin içine attığı Tekin (Burak Tozkoparan) ve Hilal (Yasemin Yazıcı) ile Esfender (Yiğit Uçan) ve Melez (Sera Kutlubey) ise önce hayatta kalmak, ardından birlikte olabilmek için oyunun kurallarını değiştirecek.

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