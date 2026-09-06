Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ani ölümünün ardından kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Esmergül, Kılıç ile yaptığı son telefon görüşmesinde hastalığı nedeniyle çok acı çektiğini ve setten çıkarıldığı için üzgün olduğunu söyledi. Kılıç'ın kimseyle görüşmek istemediğini belirten Esmergül, kendisine ulaşamayınca evine gittiğini ve oyuncuyu koltukta ölü bulduğunu ifade etti.

Türk sinema ve tiyatrosunun bilindik isimlerden ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem Esmergül, yanıt alamayınca kendisinde bulunan anahtarla içeri girdi. Ünlü oyuncunun cenaze programı belli oldu ÜNLÜ OYUNCUNUN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU EVİNDE ÖLÜ BULMUŞTU Kılıç'ı salondaki tekli koltukta hareketsiz bulan Özlem Esmergül, yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın bir süredir lenf kanseri ile mücadele ettiği öğrenildi. (Foto:ahaber.com.tr)

"BİR SÜRÜ İLAÇ İÇTİĞİNİ, AĞRILARININ OLDUĞUNU VE ACI ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ" Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Özlem Esmergül, ifadesinde, "Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardır. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi vardı. Saat 11.45 sıralarında Serhat'ın bu set çekimine gitmediğini öğrendim. Akabinde Serhat'ı arayarak neden sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim. Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini çok acı çektiğini, menajeri ile konuşup sete neden gitmediğinin bilgisini vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben bir süre sonra kendisini tekrardan arayarak kendini sete gitmediği için sorumsuz davrandığını söyleyerek sitem ettim. Serhat'ta raporunu olduğunu sorun olmayacağını söyleyerek yine görüşmeyi sonlandırdı" dedi.

"AĞLAMAKLI SES TONUYLA ARAYARAK SETTEN ATILDIĞINI SÖYLEDİ" Özlem Esmergül, "Aynı gün saat 16.00 sıralarında ağlamaklı bir ses tonu ile beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Bende üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım. Bu süreçte sürekli gerek arayarak gerekse mesaj atarak destek olmaya çalıştım fakat Serhat mesajlarıma da aramalarıma da hiçbir şekilde bana geri dönüş yapmadı. Bende yalnız kalmak istediğini düşünerek ve kullandığı ilaçların uyku yaptığını düşünerek fazla aramamaya çalıştım. En son bugün yani 5 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Serhat'ı tekrardan aradığımda telefonunun kapalı olduğu fark ettim ve kendisini merak ettiğim için Serhat'ın Nurtepe Mahallesi'nde bulunan evine geldim. Serhat'ın evinin yedek anahtarı bende olduğu için daireye direk giriş yaptığımda salon kısmında bulunan tekli koltukta Serhat'ın elleri göğsünün çıplak vaziyette üzerinde oturur vaziyette olduğu gördüm. Akabinde Serhat'ın uyuduğunu düşünerek kendisine seslendim kolundan tutarak kendisini salladım. Teninin soğuk olmasından ve tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anlayarak ilk önce kız kardeşi Sinem Kılıç'ı arayarak durumu bildirdikten sonra hemen 112 ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundum" dedi.