Serenay Sarıkaya yaktı geçti

Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. ATV ekranlarında yayınlanan Adanalı dizisiyle yıldızı parlayan Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile ayrılmasının arından kendini mesleğine adadı. Özellikle Alice Müzikali'ndeki performansıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya son dönemlerin en başarılı oyuncuları arasına girdi. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Serenay Sarıkaya, son fotoğrafıyla da hayranlarının gönlünde taht kurdu. İşte Serenay Sarıkaya'nın ortalığı yakıp geçen fotoğrafı ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 23:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





