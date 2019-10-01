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Serenay Sarıkaya yaktı geçti

Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. ATV ekranlarında yayınlanan Adanalı dizisiyle yıldızı parlayan Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile ayrılmasının arından kendini mesleğine adadı. Özellikle Alice Müzikali'ndeki performansıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya son dönemlerin en başarılı oyuncuları arasına girdi. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Serenay Sarıkaya, son fotoğrafıyla da hayranlarının gönlünde taht kurdu. İşte Serenay Sarıkaya'nın ortalığı yakıp geçen fotoğrafı ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 23:17
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Serenay Sarıkaya yaktı geçti

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Her adımıyla adından söz ettiren Sarıkaya, bu kez paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

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Serenay Sarıkaya yaktı geçti

Serenay Sarıkaya'nın, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Serenay Sarıkaya yaktı geçti
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Serenay Sarıkaya yaktı geçti

SERENAY SARIKAYA

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Serenay Sarıkaya yaktı geçti

Hadise