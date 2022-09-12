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Haberler Galeri Seren Serengil'den Hadise’ye tepki: “Hiçbir koca kabul etmez”

Seren Serengil'den Hadise’ye tepki: “Hiçbir koca kabul etmez”

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki krizle ilgili Seren Serengil'den olay açıklamalar geldi. Hadise'nin sahnede Murda ile yakın temas dans etmesini sert bir dille eleştiren Serengil, hareketlerinin yanlış bulduğunu ifade ederek "Dünyada arkadaş olan dansçıların teması garip karşılanmaz. Hadise, muhafazakar bir aileye gelin gitti. Bu temas fazla" dedi.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 12:09
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Seren Serengil’den Hadise’ye tepki: “Hiçbir koca kabul etmez”

Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliğindeki kriz magazin gündemine oturdu. Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, 'Söylemezsem Olmaz' programında konuyu masaya yatırdı.

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Seren Serengil’den Hadise’ye tepki: “Hiçbir koca kabul etmez”

HADİSE'YE YÜKLENDİ

Mehmet Dinçerler'in parmağında alyansının olmamasına, Hadise'nin de yüzük takmayıp konserinde ağlamasına dikkat çeken 'Söylemezsem Olmaz' sunucuları ünlü şarkıcıya yüklendi.

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Seren Serengil’den Hadise’ye tepki: “Hiçbir koca kabul etmez”

Arkadaş olan sanatçıların dans sırasındaki yakın temasının ABD gibi ülkelerde garip karşılanmadığını dile getiren Seren Serengil, bunun şovun bir parçası olduğunu belirtip "Orada arkadaşça bir temas var" dedi.

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Seren Serengil’den Hadise’ye tepki: “Hiçbir koca kabul etmez”

"MUHAFAZAKAR BİR AİLEYE GELİN GİTTİ, BU TEMAS FAZLA!"

Seren Serengil bu sözünün ardından "Hadise, muhafazakar bir aileye gelin gitti. Bu temas fazla." diyerek Hadise'yi sert bir dille eleştirdi:

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Seren Serengil’den Hadise’ye tepki: “Hiçbir koca kabul etmez”

"Muhafazakar veya değil hiç kimsenin kocası karısıyla yapışık bedende dans etmesini kabul etmez!"