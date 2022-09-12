Seren Serengil'den Hadise’ye tepki: “Hiçbir koca kabul etmez”

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki krizle ilgili Seren Serengil'den olay açıklamalar geldi. Hadise'nin sahnede Murda ile yakın temas dans etmesini sert bir dille eleştiren Serengil, hareketlerinin yanlış bulduğunu ifade ederek "Dünyada arkadaş olan dansçıların teması garip karşılanmaz. Hadise, muhafazakar bir aileye gelin gitti. Bu temas fazla" dedi.