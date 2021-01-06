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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Seren Serengil bin pişman oldu: Çok yanlış karar verdim! Seren Serengil bin pişman oldu: Çok yanlış karar verdim!
Birkaç yıl önce mide küçültme ameliyatı olan Seren Serengil, son dönemde aldığı kiloların ardından bağırsak operasyonu oldu. Ameliyat sonrası hızla kilo veren ve zor günler yaşayan Seren Serengil son haliyle korkuttu. 70 kilodan 46 kiloya düşen Serengil, 'Kilo vermemi durduramıyoruz' dedi. Ameliyat sonrası 6-7 ay içinde aniden kilo kaybettiğini söyleyen Serengil, "Bu konuda hiç örnek olmak istemiyorum. Çok yanlış bir karar verdim" dedi.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 15:22
Geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 6-7 ay içinde 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, yeni bir tedaviye başladı. Serengil, ani kilo kaybı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına karşı haftanın 3 günü hastanede yatarak serum alacak. Seren Serengil yaşadıklarını ve tedavi sürecini anlattı. Seren Serengil, sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Kilo vermemi durduramıyoruz. Çünkü süregelen bir ishal var yani devamlı, sabahtan akşama kadar tuvalete çıkıyorsunuz bu ameliyattan sonra. Ben bunun bu kadar çok olabileceğini düşünmezdim. Gece belki 5-6 kere uyanıyorum, gün boyunca en az 7-8 kere tuvalete taşınıyorum. Ben günde 8 öğün falan ve her öğünümde de baya ana yemek kadar yemek yiyorum. Fakat midede durmuyor ve emilim yapmıyor. Direkt ince bağırsağa gittiği için besinler yediğiniz çıkıyor ve gidiyor."
"Maalesef ben bunu yaşıyorum. İlk önce mide ameliyatı oldum 5-6 yıl önce. Çok güzel geçti, sağlıklı bir şekilde kilomu verdim. Fakat ondan sonra çocuk yapma kararı aldık eşimle. Ben o zaman hormon tedavisi gördüm ve 10-15 kilo aldım. Alınca ve ondan sonra da çocuğu kaybedince bir bunalım yaşadım ve 15 kilonun üzerine bir 6 kilo daha aldım, 20 kiloyu almış oldum geriye. O sırada televizyona başlamak gerekiyordu, her gün ekrandayım. Panikledim daha fazla kilo alacağım, diye. Bu sefer bu gastrit bypass yani bağırsağı bağlatma ameliyatı oldum."
"ÇOK PİŞMANIM"
"Çok pişmanım. Asla ne bir doktoru suçluyorum, tamamen kendi öz irademle gittim, benim kararımdı. Ama 67-75 kiloda, bu kilolardaki kişilerin bu ameliyatları olmaması gerekiyor. Çünkü 150-160 kiloluk bir obez hastanın zaten ölüm riski çok, her türlü hastalığa açık, bu ameliyatı olmuş olmasındaki riskle, 67 kilo bir kişinin bu ameliyatı olmuş olmasının riski arasında çok büyük bir fark var. Ben şimdi kilomu durduramıyorum."
"46 KİLOLARA DÜŞTÜM, ÇOK ZAYIFLADIM"
Serengil, "Geri dönüşüm ameliyatı istedim, tekrardan midemi kullanayım, eski halime döneyim diye. Fakat şu anda çok kilo kaybettim. 46 kilolara düştüm, çok zayıfladım. 70 kilolardan düştüm, 7-8 ay oldu galiba. Önemli olan aslında 46 kilo olmakta değil, önemli olan vücut hiçbir besini, minerali, hiçbir vitamini tutmuyor. Bu seferde organ yetmezliğine sebep oluyor, kalp krizleri olabiliyor."