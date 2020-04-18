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Haberler Galeri Serdar Ortaç 30 milyonluk evini kime bırakacağını açıkladı

Serdar Ortaç 30 milyonluk evini kime bırakacağını açıkladı

Koronavirüs salgını sonrası evine kapanan ve sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla takipçileriyle dertleşen Serdar Ortaç, ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Ödemeleri nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Ortaç toplam borcunun ne kadar olduğunu açıklamıştı. Bugün 2. Sayfa'ya konuk olan Ortaç, 30 milyon liralık evini kime bırakacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.04.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 13:21
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Serdar Ortaç 30 milyonluk evini kime bırakacağını açıkladı

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkatleri çeken Serdar Ortaç 2. Sayfa programına konuk oldu. Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen ve 120 bin lira kredi ödediğini söyleyen Ortaç evini kime bırakacağını açıkladı.

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Serdar Ortaç 30 milyonluk evini kime bırakacağını açıkladı

İşte Serdar Ortaç'ın yaptığı açıklamalar…

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Serdar Ortaç 30 milyonluk evini kime bırakacağını açıkladı

'BÜYÜKADA'YI ALACAK SERVETİM VARDI'

"30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimiM yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin. Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım. "

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Serdar Ortaç 30 milyonluk evini kime bırakacağını açıkladı

"Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim."

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Serdar Ortaç 30 milyonluk evini kime bırakacağını açıkladı

'AYLIK 400-500 BİN GİDERİM VAR'

"Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almıştım her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki... Aylık 400-500 bin giderim var. "