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Sen Anlat Karadeniz’de büyük final! Aşkın karşısında hiçbir şey duramaz

Sen Anlat Karadeniz'in 64'ncü yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın akşam final bölümü ile ekranlara gelecek olan dizide duygu dolu anlar yaşanacak. Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığına giriyor. Gerçek aşkın karşısında hiçbir gücün duramayacağını gösteren Sen Anlat Karadeniz'in son bölüm fragmanında "Gerçek aşk karşındakini sevmek değil, ona çok inanmakmış..." sözleri dikkat çekiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde yaşanacaklar.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 13:16
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Sen Anlat Karadeniz’de büyük final! Aşkın karşısında hiçbir şey duramaz

Final bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Sen Anlat Karadeniz'de, bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır.

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Sen Anlat Karadeniz’de büyük final! Aşkın karşısında hiçbir şey duramaz

Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar.

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Sen Anlat Karadeniz’de büyük final! Aşkın karşısında hiçbir şey duramaz

Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler…

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Sen Anlat Karadeniz’de büyük final! Aşkın karşısında hiçbir şey duramaz

Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.

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Sen Anlat Karadeniz’de büyük final! Aşkın karşısında hiçbir şey duramaz

FİNAL BÖLÜMÜNÜN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

63. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN