Sen Anlat Karadeniz’de büyük final! Aşkın karşısında hiçbir şey duramaz

Sen Anlat Karadeniz'in 64'ncü yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın akşam final bölümü ile ekranlara gelecek olan dizide duygu dolu anlar yaşanacak. Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığına giriyor. Gerçek aşkın karşısında hiçbir gücün duramayacağını gösteren Sen Anlat Karadeniz'in son bölüm fragmanında "Gerçek aşk karşındakini sevmek değil, ona çok inanmakmış..." sözleri dikkat çekiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde yaşanacaklar.