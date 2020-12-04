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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! İşte genç oyuncunun yeni hali

ATV ekranlarında bir döneme damga vuran Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci sevenlerini şaşkına çevirdi. Genç oyuncu Cansu Demirci sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin yıllar sonraki beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 10:53
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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! İşte genç oyuncunun yeni hali

Selena dizisinin genç yıldızı Cansu Demirci, sosyal medyadaki fotoğrafları dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem ATV'nin rekortmen dizisi Selena'da başarılı bir oyunculuk sergileyen Cansu Demirci, Selin rolüyle hafızalara kazınmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! İşte genç oyuncunun yeni hali

Yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen Selena'nın Selin'i Cansu Demirci, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..

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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! İşte genç oyuncunun yeni hali

Aydan Burhan

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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! İşte genç oyuncunun yeni hali

Ömer Dönmez

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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! İşte genç oyuncunun yeni hali

Ergun Köknar