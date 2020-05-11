Sefirin Kızı’nın minik yıldızı Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış! İşte Beren Gençalp’in yaşı…

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle son zamanların en dikkat çeken çocuk oyuncularından biri de Beren Gençalp oldu. Küçük yaşına rağmen performansıyla beğeni toplayan Gençalp'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki Beren Gençalp kaç yaşında? İşte Sefirin Kızı'nın minik yıldızı başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı…