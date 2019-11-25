Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül bakın nereli çıktı! Neslihan Atagül nereli?

Sefirin Kızı dizisi başrolde Neslihan Atagül ile kısa süre içinde ekranlara gelecek. Engin Akyürek ile birlikte Sefirin Kızı dizisiyle izleyeci karşısına çıkacak olan Neslihan Atagül çekimlere başladı. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün hayranları özel oyuncuyu mercek altına aldı. Sevenleri tarafından ilgi odağı olan Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül'ün memleketi merak konusu oldu. Peki Neslihan Atagül aslen nereli?