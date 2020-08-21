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Seda Sayan estetiğe doymadı! Canlı canlı paylaştı...

Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri olan Seda Sayan, karantina dönemini Bodrum'da geçirmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Sayan, bir paylaşımında, "Dolgular, botokslar gitti bacım. Güzel de oldu. Doğallaştık" demişti. Normalleşme dönemiyle birlikte konserlerine yeniden başlayan ve bir televizyon programına başlayacağı iddia edilen şarkıcı, daha fazla dayanamayarak yeniden estetik yaptırdı. Sayan, geçirdiği estetik operasyonu sosyal medyada canlı canlı paylaşmayı da ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 21.08.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 12:38
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Seda Sayan estetiğe doymadı! Canlı canlı paylaştı...

Karantina dönemini Bodrum'da teknede geçiren Seda Sayan, "Dolgular, botokslar gitti bacım. Güzel de oldu. Doğallaştık" demişti. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden estetik yaptıran Sayan, o anları sosyal medya hesabından canlı canlı paylaştı.

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Seda Sayan estetiğe doymadı! Canlı canlı paylaştı...

Estetik yaptırmayı sevmesi ve kendine iyi bakmasıyla ünlü olan Sayan, yüzüne küçük bir dokunuş daha yaptırdı.
Sayan, şimdi de üst dudağını kaldırttı. Şarkıcı bu müdahalenin anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

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Seda Sayan estetiğe doymadı! Canlı canlı paylaştı...

Seda Sayan'ın estetik sonrası görünümü takipçilerini şaşırttı.

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Seda Sayan estetiğe doymadı! Canlı canlı paylaştı...

Sık sık yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Seda Sayan'ın yaşıyla merak konusu oldu. İşte Seda Sayan ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Seda Sayan estetiğe doymadı! Canlı canlı paylaştı...

HADİSE
22 Ekim 1985