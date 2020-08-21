Seda Sayan estetiğe doymadı! Canlı canlı paylaştı...

Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri olan Seda Sayan, karantina dönemini Bodrum'da geçirmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Sayan, bir paylaşımında, "Dolgular, botokslar gitti bacım. Güzel de oldu. Doğallaştık" demişti. Normalleşme dönemiyle birlikte konserlerine yeniden başlayan ve bir televizyon programına başlayacağı iddia edilen şarkıcı, daha fazla dayanamayarak yeniden estetik yaptırdı. Sayan, geçirdiği estetik operasyonu sosyal medyada canlı canlı paylaşmayı da ihmal etmedi.