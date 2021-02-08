Seda Bakan'ın yeni imajına beğeni yağdı

Oyuncu Seda Bakan, bambaşka bir tarzla sevenlerinin karşısına çıktı. Kızı Leyla'yı kucağına almasının ardından hızla doğum kilolarını veren Bakan, imajını da yeniledi. Kıvırcık saçları ile bilinen güzel oyuncunun yeni imajına beğeni yağdı. İşte Seda Bakan'ın o hali...