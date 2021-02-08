Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Seda Bakan'ın yeni imajına beğeni yağdı
Oyuncu Seda Bakan, bambaşka bir tarzla sevenlerinin karşısına çıktı. Kızı Leyla'yı kucağına almasının ardından hızla doğum kilolarını veren Bakan, imajını da yeniledi. Kıvırcık saçları ile bilinen güzel oyuncunun yeni imajına beğeni yağdı. İşte Seda Bakan'ın o hali...
Giriş Tarihi: 08.02.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 09:45
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Seda Bakan, gerek dansları gerekse küçük kızı ile verdiği pozlarla ilgi odağı oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak Shakira dansı ile gündeme gelen Seda Bakan takipçilerinin karşısına bu sefer yeni imajı ile çıktı.
Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan Seda Bakan kâkül modasına uydu.
Düzleştirerek kullandığı saçları Seda Bakan'ı adeta başka biri yaptı.
1 milyona yakın takipçisi bulunan Seda Bakan'ın imaj değişikliği oldukça beğenildi.
İşte Seda Bakan'ın yeni imajı...