Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un velayet savaşında ortalık karıştı! Uğur’a 4 ayrı suçtan soruşturma

Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın velayet savaşında yeni gelişmeler yaşandı. İkiz çocuklarının fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiası ile mahkemenin yoluğunu tutan Deniz Uğur, kızı Mina'nın kendisine attığı şiddet görüntülerini ve ses kayıtlarını ifşa etmişti. Son olarak ise, Mina Muhtar babası Reha Muhtar'ın kendisini alkole alıştırdığını anlattığı bir videoyu yayınlamıştı. Son yaşanan gelişmeler sonrası Reha Muhtar'ın şikayeti üzerine Deniz Uğur'a 4 ayrı suçtan dava açıldı.