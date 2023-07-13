13 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un velayet savaşında ortalık karıştı! Uğur’a 4 ayrı suçtan soruşturma

Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un velayet savaşında ortalık karıştı! Uğur’a 4 ayrı suçtan soruşturma

Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın velayet savaşında yeni gelişmeler yaşandı. İkiz çocuklarının fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiası ile mahkemenin yoluğunu tutan Deniz Uğur, kızı Mina'nın kendisine attığı şiddet görüntülerini ve ses kayıtlarını ifşa etmişti. Son olarak ise, Mina Muhtar babası Reha Muhtar'ın kendisini alkole alıştırdığını anlattığı bir videoyu yayınlamıştı. Son yaşanan gelişmeler sonrası Reha Muhtar'ın şikayeti üzerine Deniz Uğur'a 4 ayrı suçtan dava açıldı.

Giriş Tarihi: 13.07.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 10:13
  • 1
  • 16
Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un velayet savaşında ortalık karıştı! Uğur’a 4 ayrı suçtan soruşturma

Oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki sular durulmuyor. Uğur, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiası üzerine açtığı velayet davasında mahkeme kızları Mina'nın velayetini 2 ay süreyle Uğur'a vermiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un velayet savaşında ortalık karıştı! Uğur’a 4 ayrı suçtan soruşturma

Bu kararın ardından Muhtar avukatı aracılığı ile savcılığa başvurdu. Boşandığı eşi Uğur'un, velayetin mahkeme kararı ile kendisine verildiği halde çocuğunu kendisine teslim etmediğini belirtti. Ayrıca eski eşinin çocukları üzerinde baskı kurarak çocuğu videoya aldığını ve bu şekilde yargılama yapan mahkemeyi etkilemeye çalıştığını kaydetti.

  • 3
  • 16
Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un velayet savaşında ortalık karıştı! Uğur’a 4 ayrı suçtan soruşturma

SEREN'İ DE ETKİLEDİ

Şarkıcı Seren Serengil'in mahkeme sürecinde kendi lehine tanıklık yapacağını ancak Uğur'un avukatının Serengil'le görüşmesi sonucunda tanıklık yapmaktan da vazgeçtiğini söyleyen Muhtar, tüm bu nedenlerle eski eşine dava açılmasını istedi.

  • 4
  • 16
Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un velayet savaşında ortalık karıştı! Uğur’a 4 ayrı suçtan soruşturma

Şikayet üzerine Uğur hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'yargı görevini yapanı etkileme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan soruşturma başlatıldı.

  • 5
  • 16
Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un velayet savaşında ortalık karıştı! Uğur’a 4 ayrı suçtan soruşturma

Başsavcılık şikayet üzerine soruşturma açılıp yürütüldüğünü ancak Uğur'un adresinin Beykoz'da bulunduğunu ve eylemlerinin bu ilçede gerçekleştiğini belirtti.