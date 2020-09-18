Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti!

Ramo dizisinde Sibel Yıldırım karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Esra Bilgiç'in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Bir süredir tatilde olan Esra Bilgiç'in makyajsız paylaşımı sevenlerini hayran bıraktı. İşte Esra Bilgiç'in doğal güzelliği...