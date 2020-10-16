Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in eski hali yok artık dedirtti! Değişimi şoke etti

Ramo dizisinde Sibel Yıldırım karakterine hayat vere Esra Bilgiç yıllar önceki fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Yıllar içinde yaşadığı değişim nedeniyle estetik yaptırdığı iddia edilen Esra Bilgiç, sosyal medyanın gündemine oturdu. Estetiksiz olduğunu belirten Esra Bilgiç, söz konusu fotoğrafın yıllar içindeki değişimden ibaret olduğunu belirti. Ramo oyuncusu Esra Bilgiç ile birlikte birçok ünlü ismin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...