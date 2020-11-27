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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi merak konusu oldu! Görenler çok şaşırdı
Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara gelen Esra Bilgiç adından söz ettirdi. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran ve başarısını Ramo'da sürdüren Esra Bilgiç, sosyal medyada mercek altına alındı. Esra Bilgiç'in evli olup olmadığını merak edenler eski eşini görünce çok şaşırdı. İşte Esra Bilgiç'in eski eşi...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:33Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 17:37