Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi merak konusu oldu! Görenler çok şaşırdı

Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekrana damga vuran Esra Bilgiç, özel hayatıyla mercek altına alındı. Esra Bilgiç'in evli olup olmadığını merak edenler eski eşini görünce çok şaşırdı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri…