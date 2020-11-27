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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi merak konusu oldu! Görenler çok şaşırdı

Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara gelen Esra Bilgiç adından söz ettirdi. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran ve başarısını Ramo'da sürdüren Esra Bilgiç, sosyal medyada mercek altına alındı. Esra Bilgiç'in evli olup olmadığını merak edenler eski eşini görünce çok şaşırdı. İşte Esra Bilgiç'in eski eşi...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 17:37
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi merak konusu oldu! Görenler çok şaşırdı

Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekrana damga vuran Esra Bilgiç, özel hayatıyla mercek altına alındı. Esra Bilgiç'in evli olup olmadığını merak edenler eski eşini görünce çok şaşırdı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi merak konusu oldu! Görenler çok şaşırdı

ALPER SALDIRAN

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi merak konusu oldu! Görenler çok şaşırdı

ALPER SALDIRAN – PINAR TUNCEGİL

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi merak konusu oldu! Görenler çok şaşırdı

ALPER SALDIRAN – PINAR TUNCEGİL

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi merak konusu oldu! Görenler çok şaşırdı

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN