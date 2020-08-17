17 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni evlerinin karanlık sırrı: 'Başıma silah dayayıp dişlerimi döktü'

Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni evlerinin karanlık sırrı: 'Başıma silah dayayıp dişlerimi döktü'

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarıyla olay olan Prens Harry ve Meghan Markle, yeni hayatlarına Amerika'da başlamıştı. Santa Barbara Montecito'da kendilerine malikane satın alan Prens Harry ve Markle, şimdi de hiç beklenmedik şekilde gündeme geldi. Satın aldıkları malikanenin bir önceli sahibinin eski eşi ortaya çıktı ve çifti "Çevrenizde öyle birinin bulunması çok tehlikeli" diyerek uyardı.

Giriş Tarihi: 17.08.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 10:59
  • 1
  • 11
Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni evlerinin karanlık sırrı: 'Başıma silah dayayıp dişlerimi döktü'

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Harry ile Meghan Markle bu kez hiç umulmayan bir biçimde gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni evlerinin karanlık sırrı: 'Başıma silah dayayıp dişlerimi döktü'

ÇARPICI İDDİA

Çiftin, Santa Barbara, Montecito'da satın aldıkları yeni malikanenin bir önceki sahibi Rus işadamı Sergey Grishin'in eski eşi ortaya çıktı ve çifti "Çevrenizde öyle birinin bulunması çok tehlikeli" diyerek uyardı.

  • 3
  • 11
Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni evlerinin karanlık sırrı: 'Başıma silah dayayıp dişlerimi döktü'

'YARALI YÜZ' LAKABIYLA TANINIYOR

Harry ile Meghan'ın geçtiğimiz mayıs ayında satın aldığı ve temmuz ayında da taşındığı malikanenin bir önceki sahibinin eski eşi Anna Fedoseeva, 'yaralı yüz" diye tanınan Rus oligark Grishin'in tehlikeli bir adam olduğunu belirterek "hayatımı yıktı" diye konuştu.

  • 4
  • 11
Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni evlerinin karanlık sırrı: 'Başıma silah dayayıp dişlerimi döktü'

PERİ MASALI KABUSA DÖNÜŞTÜ

Grishin ile 2017 yılında evlendiğini belirten Fedoseeva ilk zamanlarda her şeyin bir peri masalı gibi olduğunu" ama 11 ay sonra ayrıldıklarını" anlattı.

  • 5
  • 11
Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni evlerinin karanlık sırrı: 'Başıma silah dayayıp dişlerimi döktü'

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Anna Fedoseeva, hem kendisinin hem de iş ortağı Jennifer Sulkess'in, eski eşi Grishin tarafından ölümle tehdit edildiğini ve yasal işlem başlattığını anlattı.