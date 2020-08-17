Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni evlerinin karanlık sırrı: 'Başıma silah dayayıp dişlerimi döktü'

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarıyla olay olan Prens Harry ve Meghan Markle, yeni hayatlarına Amerika'da başlamıştı. Santa Barbara Montecito'da kendilerine malikane satın alan Prens Harry ve Markle, şimdi de hiç beklenmedik şekilde gündeme geldi. Satın aldıkları malikanenin bir önceli sahibinin eski eşi ortaya çıktı ve çifti "Çevrenizde öyle birinin bulunması çok tehlikeli" diyerek uyardı.