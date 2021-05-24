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Pınar Altuğ yıllar önceki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un o pozu

2002'de ATV ekranlarından yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pınar Altuğ büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medyada da 1,5 milyondan fazla takipçisi olan Pınar Altuğ eski fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. İşte Pınar Altuğ'un o pozu.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 20:31
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Pınar Altuğ yıllar önceki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un o pozu

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ aktif kullandığı sosyal medya hesabından kızı ve eşiyle olan fotoğraflarının yanı sıra eski fotoğraflarını da paylaşıyor. Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ özel hayatıyla sevenlerinin ilgi odağı oldu.

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Pınar Altuğ yıllar önceki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un o pozu

Hayranları tarafından adeta mercek altına alınan Pınar Altuğ'un fotoğrafları büyük beğeni topladı.

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Pınar Altuğ yıllar önceki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un o pozu

Pınar Altuğ sosyal medya hesabından okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ'un paylaşımı sonrasında ünlülerin yıllar önceki halleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin eski halleri...

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Pınar Altuğ yıllar önceki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un o pozu

Arka Sokaklar'da Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın, sanat camiasından uzaklaşma kararı aldı. Yaptığı evlilikle birlikte İstanbul'da ayrılan Pınar Aydın, Giresun'da yaptığı işle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın yeni hayatı.

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Pınar Altuğ yıllar önceki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un o pozu

Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Pınar Aydın, Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Bizim Okul ve O Hayat Benim'de rol aldı.