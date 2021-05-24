Pınar Altuğ yıllar önceki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un o pozu

2002'de ATV ekranlarından yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pınar Altuğ büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medyada da 1,5 milyondan fazla takipçisi olan Pınar Altuğ eski fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. İşte Pınar Altuğ'un o pozu.