Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın o fotoğrafları olay oldu! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Sevilen oyuncuların 2023 yılında aynı diziyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı açıklanırken, Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları sabırsızlıkla beklemeye başladı. Senaryo ve oyuncuları hakkında henüz kimseye bir bilgi verilmediği ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın eski fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 12:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





