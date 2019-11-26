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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın o fotoğrafları olay oldu! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Sevilen oyuncuların 2023 yılında aynı diziyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı açıklanırken, Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları sabırsızlıkla beklemeye başladı. Senaryo ve oyuncuları hakkında henüz kimseye bir bilgi verilmediği ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın eski fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 12:42
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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın o fotoğrafları olay oldu! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yıllar önceki fotoğrafları sevenleri tarafından yeniden gündeme taşındı. Instagram hesaplarından yeni hallerini paylaşan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ, sevenlerinin ilgi odağı oldu.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın o fotoğrafları olay oldu! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı...

Özellikle Pınar Altuğ yeni fotoğraflarıyla büyük beğeni toplarken, terbiye sınırını aşan takipçilerine sert cevaplar vermesiyle de gündemden düşmüyor.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın o fotoğrafları olay oldu! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı...

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yeni fotoğrafları sonrası eski görüntüler çok konuşuldu. Çocuklar Duymasın'ın yıldızlarının yıllar içindeki değişimleri herkesi şaşkına çevirdi.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın o fotoğrafları olay oldu! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı...

İşte Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı başta olmak üzere ünlülerin değişimleri dikkat çekti.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın o fotoğrafları olay oldu! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı...

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı