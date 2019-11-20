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Pınar Altuğ kızıyla vakit geçiriyor! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı...

Pınar Altuğ kızı ile yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Çocuklar Duymasın adlı dizide gösterdiği başarılı performansla hayran kitlesini arttıran ünlü oyuncu Pınar Altuğ yine adından söz ettirmeyi başardı. Altuğ, dizinin sona ermesinin ardından kızıyla vakit geçirmeye başladı. Altuğ'un kızıyla beraber sergi gezerken yaptığı paylaşım hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 14:40
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Pınar Altuğ kızıyla vakit geçiriyor! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı...

Pınar Altuğ, geçen sezon Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteri ile ekranlara gelmekteydi. Dizinin reytinge bir kez daha yenilmesinin ardından 9. sezonda ekrandan tekrar kalkması ünlü oyuncuyu da bir hayli üzmüştü. Yeniden çekilmesi durumunda Çocuklar Duymasın'da rol almayı çok istediğini belirten Pınar Altuğ, şu sıralarda kızıyla vakit geçiriyor.

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Pınar Altuğ kızıyla vakit geçiriyor! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı...

Daha önce Su Atacan ile birlikte seramik çalışmaları yapan Altuğ, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

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Pınar Altuğ kızıyla vakit geçiriyor! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı...

Altuğ, kızı ile sergi gezerken fotoğraflar paylaştı.

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Pınar Altuğ kızıyla vakit geçiriyor! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı...

Pınar Altuğ

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Pınar Altuğ kızıyla vakit geçiriyor! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı...

Pınar Altuğ