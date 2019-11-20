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Pınar Altuğ kızıyla vakit geçiriyor! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı...
Pınar Altuğ kızı ile yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Çocuklar Duymasın adlı dizide gösterdiği başarılı performansla hayran kitlesini arttıran ünlü oyuncu Pınar Altuğ yine adından söz ettirmeyi başardı. Altuğ, dizinin sona ermesinin ardından kızıyla vakit geçirmeye başladı. Altuğ'un kızıyla beraber sergi gezerken yaptığı paylaşım hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 20.11.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 14:40
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