Pınar Altuğ kızıyla vakit geçiriyor! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı...

Pınar Altuğ, geçen sezon Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteri ile ekranlara gelmekteydi. Dizinin reytinge bir kez daha yenilmesinin ardından 9. sezonda ekrandan tekrar kalkması ünlü oyuncuyu da bir hayli üzmüştü. Yeniden çekilmesi durumunda Çocuklar Duymasın'da rol almayı çok istediğini belirten Pınar Altuğ, şu sıralarda kızıyla vakit geçiriyor.