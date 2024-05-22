Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Kafa karıştıran açıklama...

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çeken çift, boşanma iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Alin ile Lina adından ikiz kılzarı olan çiftten beklenen açıklama geldi. Peki, Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mı? İşte o açıklama...