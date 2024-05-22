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Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Kafa karıştıran açıklama...

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çeken çift, boşanma iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Alin ile Lina adından ikiz kılzarı olan çiftten beklenen açıklama geldi. Peki, Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mı? İşte o açıklama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:35
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Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Kafa karıştıran açıklama...

Dizi setinde başlayan ilişkilerini nikâh masasına taşıyan Anıl Altan-Pelin Akil çifti, 'boşanma' haberleriyle magazin gündeminde...

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Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Kafa karıştıran açıklama...

'Arka Sıradakiler' dizisinde rol alırken Anıl Altan'la tanışan Pelin Akil, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına almıştı.

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Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Kafa karıştıran açıklama...

Sosyal medyada mutluluk pozları veren ikili, son dönemde boşanma iddiasıyla adlarından söz ettiriyor.

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Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Kafa karıştıran açıklama...

Pelin Akil, geçtiğimiz gün katıldığı davet çıkışı görüntülendi.

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Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Kafa karıştıran açıklama...

38 yaşındaki Akil, muhabirlerin "Sizi genelde tek görüyoruz, aranızın bozuk olduğu da konuşuluyor." sorusuna cevap verdi.