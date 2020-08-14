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Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Sultan Abdülhamid'e hayat veren Bülent İnal'ın özel hayatı mercek altına alındı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Bülent İnal'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli?

Giriş Tarihi: 14.08.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 15:26
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Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Bülent İnal Payitaht Abdulhamid hayranlarının dikkatini çekti. Payitaht Abdulhamid oyuncusu Bülent İnal'in özel hayatı mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Damla Colbay – İzmir

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Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Kaan Yıldırım – İstanbul

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Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Tolga Sarıtaş – Sivas

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Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Ayça Ayşin Turan – İstanbul