20 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Sultan Abdülhamid'e hayat veren Bülent İnal'ın özel hayatı mercek altına alındı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Bülent İnal'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli?

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:59
  • 1
  • 34
Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Bülent İnal Payitaht Abdulhamid hayranlarının dikkatini çekti. Payitaht Abdulhamid oyuncusu Bülent İnal'in özel hayatı mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri....

  • 2
  • 34
Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Bülent İnal - Şanlıurfa

  • 3
  • 34
Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Oktay Kaynarca - Malatya

  • 4
  • 34
Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

  • 5
  • 34
Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez