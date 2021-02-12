Özge Özder ile Sinan Güleryüz'ün kızı dünyaya geldi! İşte bebeklerinin ismi…

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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Özge Özder ile Sinan Güleryüz'ün kızı dünyaya geldi! İşte bebeklerinin ismi… Özge Özder ile Sinan Güleryüz'ün kızı dünyaya geldi! İşte bebeklerinin ismi…
2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder ve Sinan Güleryüz'ün kızları dünyaya geldi. Özder, güzel haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyururken Güleryüz yaptığı paylaşımla kızlarının ismini açıkladı.
Giriş Tarihi: 12.02.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 09:31
2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, bebeklerine kavuştu. Çiçeği burnunda anne Özge Özder müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR "HOŞ GELDİN AY KIZIM"
Doğum haberini Instagram üzerinden duyuran 42 yaşındaki oyuncu, hamile pozunu paylaştığı fotoğrafına, "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım..." notunu ekledi.
BEBEKLERİNİN İSMİ BELLİ OLDU
Kızına Eva Luna adını veren Özder, paylaşımı sonrası sosyal medyadan tebrik mesajları aldı. Ünlü oyuncunun eşi Sinan Güleryüz ise haberi, "Ailemize, hayatımıza, yuvamıza, hoş geldin... Benim Ay Tanrıçam, güzel yüzlüm..." notuyla paylaştı.
ÜNLÜ ÇİFT SEVENLERİNE BÖYLE SESLENDİ
Bugün anne olan Özge Özder yaptığı paylaşıma "Tüm merak edenlere... Luna bebek ve biz çok iyiyiz... Çok şükür… Bu süreçte duaları ve iyi dilekleriyle bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür...
Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün... Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım..." notunu düştü.