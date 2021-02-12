Özge Özder ile Sinan Güleryüz'ün kızı dünyaya geldi! İşte bebeklerinin ismi…

ÜNLÜ ÇİFT SEVENLERİNE BÖYLE SESLENDİ

Bugün anne olan Özge Özder yaptığı paylaşıma "Tüm merak edenlere... Luna bebek ve biz çok iyiyiz... Çok şükür… Bu süreçte duaları ve iyi dilekleriyle bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür...

