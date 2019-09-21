Özcan Deniz’den Gülcan Deniz’le ilgili ilk açıklama geldi: Benim öyle bir kardeşim yok

Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in kız kardeşi olduğunu iddia eden Gülcan Deniz, kalp hastası olduğunu ve abisi Özcan Deniz'in kendisine yardımcı olmadığını söylemişti. Gülcan Deniz günlerdir kendisinden yardım istemesine rağmen Deniz'den herhangi bir açıklama gelmemişti. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Özcan Deniz "Benim öyle bir kardeşim yok" dedi.Özcan Deniz'den Gülcan Deniz'le ilgili ilk açıklama geldi: Benim öyle bir kardeşim yok