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Özcan Deniz’den Gülcan Deniz’le ilgili ilk açıklama geldi: Benim öyle bir kardeşim yok

Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in kız kardeşi olduğunu iddia eden Gülcan Deniz, kalp hastası olduğunu ve abisi Özcan Deniz'in kendisine yardımcı olmadığını söylemişti. Gülcan Deniz günlerdir kendisinden yardım istemesine rağmen Deniz'den herhangi bir açıklama gelmemişti. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Özcan Deniz "Benim öyle bir kardeşim yok" dedi.Özcan Deniz'den Gülcan Deniz'le ilgili ilk açıklama geldi: Benim öyle bir kardeşim yok

Giriş Tarihi: 21.09.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 17:49
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Özcan Deniz’den Gülcan Deniz’le ilgili ilk açıklama geldi: Benim öyle bir kardeşim yok

Özcan Deniz'in kardeşi olduğunu söyleyen Gülcan Deniz kalp hastası olduğunu ve hem tedavi olmak hem de okumak istediğini dile getirmişti.

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Özcan Deniz’den Gülcan Deniz’le ilgili ilk açıklama geldi: Benim öyle bir kardeşim yok

Özcan Deniz'den yardım talep eden genç kız, "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor." demişti.

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Özcan Deniz’den Gülcan Deniz’le ilgili ilk açıklama geldi: Benim öyle bir kardeşim yok

Kalp rahatsızlığı olan Gülcan Deniz, Özcan Deniz'den bir cevap alamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istemiş, "Abim yoksa Cumhurbaşkanım var" demişti.

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Özcan Deniz’den Gülcan Deniz’le ilgili ilk açıklama geldi: Benim öyle bir kardeşim yok

Özcan Deniz, sonunda Gülcan Deniz hakkında bir açıklama yaptı. Deniz, açıklamalarında, "Hakkımda böyle haberlerin yapılması beni derinden üzmüştür. Söz konusu kişiden medya vasıtası ile haberdar oldum. Olayı öğrendikten sonra hemen araştırma yaptım. Soyağacımıza baktım. Babamın üstüne kayıtlı böyle biri yok" dedi.

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Özcan Deniz’den Gülcan Deniz’le ilgili ilk açıklama geldi: Benim öyle bir kardeşim yok

'Yardım isteyen kişiye herhangi bir yardım yapıp yapmayacağı' sorusunu da yanıtlayan Özcan Deniz, kardeşi Ercan'a konu ile ilgili gerekli talimatları verdiğini söyledi.