Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar çıktı
Özcan Deniz'i şoke eden karar! Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü oyuncu hakimin kararıyla adeta yıkıldı. Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sürmekte olan velayet davasında mahkeme çocuğun kimde kalacağına karar verdi! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.12.2021
16:14 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
16:44
Özcan Deniz'in, 2019 senesinde boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasında, bugün İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde görüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
GAZETECİLER ALINMADI
Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz ve korumalarıyla beklerken, Feyza Aktan avukatı ile birlikte duruşmayı bekledi. Her iki tarafın da gergin oldukları gözlerden kaçmadı. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşma sonunda önce Özcan Deniz, daha sonra da Feyza Aktan avukatıyla çıktı. Feyza Aktan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
"HAKİME HANIM OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ HASSAS DAVRANDI"
Basın mensuplarının soruları üzerine Özcan Deniz,
"Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla görüşme günlerim artırıldı. Oğlum üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi. Ama hala oğlumun velayeti ile ilgili daha okumadım açıkçası ya ben anlayamadım içeride çok kısa bir konuşma oldu. Okuyunca çok daha net anlayacağım. Ne karar verildiğiyle ilgili hala bir fikrim yok. Ama oğlumla ilgili görüşme günlerim artırıldı. Bu saatten sonra biraz daha oğlumla ilişkimiz bizim inisiyatifimizde olacak onu biliyorum" dedi.
"HER ŞEYİN GERÇEK DIŞI OLDUĞU VE KANITLAYAMADIKLARI AÇIĞA ÇIKTI"
Feyza Aktan'ın avukatı Altın Mimir ise
"Açtıkları dava red oldu. Çocuğun velayeti müvekkilimde devam etmekte. Özcan Bey ile ilişkinin kısmen artırılması yönünde karar verildi. Ama öncesinde de zaten müvekkilim Özcan Bey ile çocuğu şahsi ilişkisinden daha fazla görüştürüyordu. Dolayısıyla açmış oldukları davada iddia ettikleri her şeyin gerçek dışı olduğu ve kanıtlayamadıkları açığa çıktı" diye konuştu.
"DERİN BİR NEFES ALMAYA İHTİYACIM VAR"
Feyza Aktan ise
"Geçen 1,5 yılın ardından aslında bir sinir boşalması yaşadım. Hala da kararın farkında değilim. Gerçekten bittiğine inanamıyorum. Derin bir nefes almaya ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum" dedi.