Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar çıktı

"HAKİME HANIM OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ HASSAS DAVRANDI"

Basın mensuplarının soruları üzerine Özcan Deniz, "Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla görüşme günlerim artırıldı. Oğlum üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi. Ama hala oğlumun velayeti ile ilgili daha okumadım açıkçası ya ben anlayamadım içeride çok kısa bir konuşma oldu. Okuyunca çok daha net anlayacağım. Ne karar verildiğiyle ilgili hala bir fikrim yok. Ama oğlumla ilgili görüşme günlerim artırıldı. Bu saatten sonra biraz daha oğlumla ilişkimiz bizim inisiyatifimizde olacak onu biliyorum" dedi.