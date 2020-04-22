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Oyuncu Wilma Elles Türkiye’nin sağlık sistemine övgü yağdırdı: Türkiye gücünü tüm dünyaya gösterdi
Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, karantina sürecini geçirmek için Türkiye'yi seçti. Çocuklarıyla birlikte Türkiye'de olan Elles, karantina süreciyle ilgili Günaydın'a konuştu. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin çok başarılı olduğunu belirten Elles, 'Türkiye sağlıktaki gücünü ve salgınla nasıl baş edileceğini tüm dünyaya gösterdi' dedi.
Giriş Tarihi: 22.04.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 10:33
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