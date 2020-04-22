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Haberler Galeri Oyuncu Wilma Elles Türkiye’nin sağlık sistemine övgü yağdırdı: Türkiye gücünü tüm dünyaya gösterdi

Oyuncu Wilma Elles Türkiye’nin sağlık sistemine övgü yağdırdı: Türkiye gücünü tüm dünyaya gösterdi

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, karantina sürecini geçirmek için Türkiye'yi seçti. Çocuklarıyla birlikte Türkiye'de olan Elles, karantina süreciyle ilgili Günaydın'a konuştu. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin çok başarılı olduğunu belirten Elles, 'Türkiye sağlıktaki gücünü ve salgınla nasıl baş edileceğini tüm dünyaya gösterdi' dedi.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 10:33
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Oyuncu Wilma Elles Türkiye’nin sağlık sistemine övgü yağdırdı: Türkiye gücünü tüm dünyaya gösterdi

Oyuncu Wilma Elles, korona günlerini geçirmek için iki çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi. Koronavirüse karşı aldığı tedbirleri anlatan Elles, Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgüler yağırdı.

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Oyuncu Wilma Elles Türkiye’nin sağlık sistemine övgü yağdırdı: Türkiye gücünü tüm dünyaya gösterdi

İşte Wilma Elles'in anlattıklarından satır başları;

SAYDIĞIM TEDBİRLERİN EN ZORU BU...

Bir ay boyunca evde kaldım. Sadece alışveriş ve orman içinde yürüyüş için dışarı çıktım. Dışarıdayken asla kimseye 2 metre kadar yaklaşmıyorum. Maskemi de takıyorum. Alışverişten sonra mutlaka ellerimi yıkayıp dezenfekte ediyorum. Bu süreçte babamı ziyaret edemiyorum, saydığım tedbirlerin en zoru bu...

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Oyuncu Wilma Elles Türkiye’nin sağlık sistemine övgü yağdırdı: Türkiye gücünü tüm dünyaya gösterdi

TÜRKİYE ÇOK ÖNE ÇIKTI

Türkiye bu koronavirüs salgınında imaj açısından çok öne çıktı. Sağlık anlamında birçok ülkeye yardımda bulundu. Türkiye'de ölüm oranı çok şükür düşük. Almanya'da da öyle. Keşke tüm dünyada da böyle olsa... Sanırım bu zamanlarda bütün ülkeler daha önce uygulamadığı metotlar uyguluyor çünkü hiç görülmemiş, çok vahşi bir virüsle karşı karşıyız. Bütün dünya birbirimize yardım etmeliyiz.

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Oyuncu Wilma Elles Türkiye’nin sağlık sistemine övgü yağdırdı: Türkiye gücünü tüm dünyaya gösterdi

Almanya'daki yakınlarımla telefonla konuşuyoruz. Orada da herkes kesinlikle sosyal mesafe kuralını uyguluyor, buna uymakta çok zorluk çekmiyorlar. Haftaya Almanya'da çoğu mağaza bu yeni kurallarla kepenklerini açıyor, çok şükür. Almanya ve Türkiye'nin bir diğer avantajı da sağlık anlamındaki ekipmanların yanı sıra solunum cihazını da üretebiliyor olmaları.

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Oyuncu Wilma Elles Türkiye’nin sağlık sistemine övgü yağdırdı: Türkiye gücünü tüm dünyaya gösterdi

ŞEHİR HASTANELERİ ÇOK ETKİLEYİCİ

Türkiye'deki hastaneleri, sağlık sektörünü her zaman övüyorum. Türkiye'deki hastaneler, özellikle yeni şehir hastaneleri çok etkileyici. Ayrıca Türk milleti çok yardımsever ve cesaretli olduğu için Türkiye'deki doktorlara da çok güveniyorum.