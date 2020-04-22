Oyuncu Wilma Elles Türkiye’nin sağlık sistemine övgü yağdırdı: Türkiye gücünü tüm dünyaya gösterdi

TÜRKİYE ÇOK ÖNE ÇIKTI

Türkiye bu koronavirüs salgınında imaj açısından çok öne çıktı. Sağlık anlamında birçok ülkeye yardımda bulundu. Türkiye'de ölüm oranı çok şükür düşük. Almanya'da da öyle. Keşke tüm dünyada da böyle olsa... Sanırım bu zamanlarda bütün ülkeler daha önce uygulamadığı metotlar uyguluyor çünkü hiç görülmemiş, çok vahşi bir virüsle karşı karşıyız. Bütün dünya birbirimize yardım etmeliyiz.

