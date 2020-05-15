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Oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Şilan Makal ile Galatasaray'lı futbolcu Şener Özbayraklı önceki gün sessiz sedasız dünya evine girdi. Salgın nedeniyle nikahlarını ertelemek istemeyen çiftin koronavirüs tehdidi biterse yaza doğru Artvin Borçka'da kır düğünü yapmayı planladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.05.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 12:07
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Oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi

Uzun süredir aşk yaşana Şilan Makal ve Şener Özbayraklı sade bir nikah töreniyle sessiz sedasız evlendi.

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Oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi

Florya Sosyal Tesisleri'nde yapılan sade nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı.

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Oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi

Çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.

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Oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi

Çift, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti.

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Oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, koronavirüs tehdidi biterse, yaza doğru futbolcunun memleketi Artvin Borçka'da kır düğünü yapmayı planlıyor.