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Oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi
Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Şilan Makal ile Galatasaray'lı futbolcu Şener Özbayraklı önceki gün sessiz sedasız dünya evine girdi. Salgın nedeniyle nikahlarını ertelemek istemeyen çiftin koronavirüs tehdidi biterse yaza doğru Artvin Borçka'da kır düğünü yapmayı planladığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 15.05.2020 10:07Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 12:07