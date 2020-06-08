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Oyuncu Esra Akkaya aynı maskeyi birkaç kez kullandı! Başına gelmeyen kalmadı

İngiltere'de yaşayan Esra Akkaya, koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşların kapatılmasına sayılı günler kala oğlu ve annesi ile birlikte Türkiye'ye gelmişti. Karantina sürecini Bodrum'daki evinde geçiren Akkaya, aynı maskeyi birden fazla kez kullandığı için yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 18:29
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Oyuncu Esra Akkaya aynı maskeyi birkaç kez kullandı! Başına gelmeyen kalmadı GALERİ DEVAM EDİYOR

Esra Akkaya, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak ad��na oğlu Can Alex ve annesiyle birlikte kendisini evinde izole ediyor.

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Oyuncu Esra Akkaya aynı maskeyi birkaç kez kullandı! Başına gelmeyen kalmadı

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu, zaman zaman takipçileriyle dertleşiyor. Tek kullanımlık maskeyi birden fazla kullandığını itiraf eden Akkaya, bunun sonucunda gözyaşı yolu iltihabı olduğunu açıkladı.

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Oyuncu Esra Akkaya aynı maskeyi birkaç kez kullandı! Başına gelmeyen kalmadı

"AYNI MASKEYİ DEFALARCA KULLANDIM"

Takipçilerini benzer hataya düşmemeleri konusunda uyaran Esra Akkaya, "Bir süredir yoktum, göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey, maske hastalığıymış. 'Aman' diyeyim, dikkat edin. Ben aynı maskeyi defalarca kullandım, itiraf ediyorum" dedi.

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Oyuncu Esra Akkaya aynı maskeyi birkaç kez kullandı! Başına gelmeyen kalmadı

"Siz yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki; dikkatli olun."

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Oyuncu Esra Akkaya aynı maskeyi birkaç kez kullandı! Başına gelmeyen kalmadı

"CİDDİ RİSKLERİ DE VAR"

"Ben maske takmam gereken bir yere, alışverişe bile gitmemeye çalışıyorum. Çok az gidiyorum. Aslında denize girmek belki çok iyi gelecek bir şey bu aşamada, ama galiba plajda da maske takılıyormuş o yüzden hiç denemedim."