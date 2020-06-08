Oyuncu Esra Akkaya aynı maskeyi birkaç kez kullandı! Başına gelmeyen kalmadı

"Siz yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki; dikkatli olun."

