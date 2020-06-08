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Oyuncu Esra Akkaya aynı maskeyi birkaç kez kullandı! Başına gelmeyen kalmadı
İngiltere'de yaşayan Esra Akkaya, koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşların kapatılmasına sayılı günler kala oğlu ve annesi ile birlikte Türkiye'ye gelmişti. Karantina sürecini Bodrum'daki evinde geçiren Akkaya, aynı maskeyi birden fazla kez kullandığı için yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 08.06.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 18:29
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