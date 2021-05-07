Ölümün nefesini ensesinde hissetti! Diziden ayrılacak iddiası kafa karıştırdı! Beklenen açıklama...
Ölümün nefesini ensesinde hissetti. Diziden ayrılacak iddiası kafa karıştırdı. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde kafaları karıştıran olaylar yaşandı. Son dönemde diziye "Ümit" karakteri ile gelen Hande Soral'ın yaralanması soru işareti yarattı. Çukurova'ya hastanenin başhekimi olarak gelen Ümit evinde saldırıya uğradı. Hal böyle olunca dizinin takipçileri sevilen oyuncunun veda edip etmeyeceği merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Hastane'nin başhekimi olan Ümit'in saldırıya uğraması sonrasında suçu kimin işlediği merak ediliyor. Demir, Fikret'in bu işte parmağı olup olmadığının araştırılmasını istiyor. Diğer yandan diziye sonradan katılan Hande Soral'ın akıbeti merak edilen başka unsur oluyor. Oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde entrikanın dozu her geçen bölüm artıyor. Fikret, Demir Yaman'ı bitirmek için yaptığı planda başarılı olamadı. Birden işler karışınca Demir'in başını belaya sokmayı başarsa da, kendi başı da büyük belaya girdi. Çukurova'dan kaçmak zorunda kalan Fikret yanına Müjgan'ı da yanında götürmek istedi. Öte yandan da, Demir Yaman'ı bitirmek için Çukurova'ya getirdiği Ümit ise canıyla cebelleşiyor. Evinde saldırıya uğrayan Ümit'in durumu ciddi.
HANDE SORAL BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN AYRILACAK MI?
Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Kanal tarafından açıklama geldiği anda ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÜMİT KİMDİR?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterine Hande Soral hayat vermektedir. Ümit karakterinin dizideki bağlantıları henüz bilinmemektedir.
HANDE SORAL KİMDİR?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran Hande Soral, Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2 şubat 1987 yılında hayata gözlerini açtı. 34 yaşındaki ünlü oyuncu, İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi.