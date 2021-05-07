Ölümün nefesini ensesinde hissetti! Diziden ayrılacak iddiası kafa karıştırdı! Beklenen açıklama...

Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Hastane'nin başhekimi olan Ümit'in saldırıya uğraması sonrasında suçu kimin işlediği merak ediliyor. Demir, Fikret'in bu işte parmağı olup olmadığının araştırılmasını istiyor. Diğer yandan diziye sonradan katılan Hande Soral'ın akıbeti merak edilen başka unsur oluyor. Oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.