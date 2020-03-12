Oktay Kaynarca Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında andı!

EDHO'nun yıldızı olan ve milli hassasiyeti ile bilinen Oktay Kaynarca, Kurtuluş Savaşı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından talep edilen İstiklal Marşı'nı herhangi bir çıkar gözetmeden yazan Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başındaydı.

