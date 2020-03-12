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Oktay Kaynarca Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında andı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Reis karakteriyle fenomen haline gelen Oktay Kaynarca, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yılında Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başındaydı. Milli hassasiyeti ile bilinen başarılı oyuncu, Instagram'dan Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında çekildiği fotoğrafı paylaşarak, İstiklal Marşı'mızın kıtalarını yazdı.

Giriş Tarihi: 12.03.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 14:46
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Oktay Kaynarca Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında andı!

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ncı yılı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinliklerle kutlanırken Oktay Kaynarca da Mehmet Akif Ersoy'u mezarı başında andı.

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Oktay Kaynarca Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında andı!

EDHO'nun yıldızı olan ve milli hassasiyeti ile bilinen Oktay Kaynarca, Kurtuluş Savaşı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından talep edilen İstiklal Marşı'nı herhangi bir çıkar gözetmeden yazan Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başındaydı.

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Oktay Kaynarca Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında andı!

Instagram hesabından o anları paylaşan Kaynarca, yaptığı bu paylaşımın altına İstiklal Marşı'mızın kıtalarını yazdı.

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Oktay Kaynarca Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında andı!

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı…

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Oktay Kaynarca Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında andı!