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Oktay Kaynarca Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında andı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Reis karakteriyle fenomen haline gelen Oktay Kaynarca, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yılında Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başındaydı. Milli hassasiyeti ile bilinen başarılı oyuncu, Instagram'dan Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında çekildiği fotoğrafı paylaşarak, İstiklal Marşı'mızın kıtalarını yazdı.
Giriş Tarihi: 12.03.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 14:46
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