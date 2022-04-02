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Haberler Galeri Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Kamera karşısında…

Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Kamera karşısında…

Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı. İlişkileri dolu dizgin devam eden ikili, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kameralar önünde nişanlısına övgüler yağdıran Koç, sözleriyle Özdemir'i utandırdı.

Giriş Tarihi: 02.04.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 14:08
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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Kamera karşısında…

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ayrılan ve hayranlarını üzen çift, 14 Şubat'ta aşk dolu bir gün geçirmişlerdi.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Kamera karşısında…

Demet Özdemir'e güzel bir sürprizle evlilik teklifi eden Oğuzhan Koç, aşkını ise her fırsatta dile getirenlerden.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Kamera karşısında…

Demet Özdemir'e olan sevgisini sık sık dile getiren Koç, Arnavutköy'de görüntülendi.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Kamera karşısında…

Demet Özdemir ile birlikte görüntülenen Koç, mekan çıkışı ayaküstü gazetecilerle konuştu.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Kamera karşısında…

Gazetecilere kısa bir açıklama yapan ikili, yoğun bir döneme girdiklerinin altını çizdi.