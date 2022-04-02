02 Nisan 2022, Cumartesi
Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Kamera karşısında…
Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı. İlişkileri dolu dizgin devam eden ikili, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kameralar önünde nişanlısına övgüler yağdıran Koç, sözleriyle Özdemir'i utandırdı.
Giriş Tarihi: 02.04.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 14:08
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