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Nusret Gökçe Instagram’dan telefon numarasını paylaştı! Binlerce mesaj aldı

Saltbea hareketiyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Instagram hesabından telefon numarasını paylaştı. ''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' notuyla telefon numarasını paylaşan Gökçe'ye binlerce mesaj ve arama geldi. Aramalara tek tek cevap vermeye çalışan Gökçe, hayranlarının isteklerini de kırmadı.

Giriş Tarihi: 19.03.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 17:57
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Nusret Gökçe Instagram’dan telefon numarasını paylaştı! Binlerce mesaj aldı

Saltbea hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe Instagram hesabı üzerinden telefon numarasını yayınladı. Telefon numarasını yayınlar yayınlamaz binlerce arama alan Nusret Gökçe, yaptığı telefon görüşmelerini de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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Nusret Gökçe Instagram’dan telefon numarasını paylaştı! Binlerce mesaj aldı

Nusret Gökçe geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden şahsi telefon numarasını paylaştı ve görenlerin kendilerini aramalarını istedi.

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Nusret Gökçe Instagram’dan telefon numarasını paylaştı! Binlerce mesaj aldı

''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' notuyla telefon numarasını paylaşan Nusret Gökçe gelen aramalara tek tek cevap vermeye çalıştı.

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Nusret Gökçe Instagram’dan telefon numarasını paylaştı! Binlerce mesaj aldı

Telefon numarasını paylaşmasının ardından binlerce telefon araması alan Nusret Gökçe, gelen çağrılara cevap vererek arayanlarla muhabbet etti.

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Nusret Gökçe Instagram’dan telefon numarasını paylaştı! Binlerce mesaj aldı

Arayan birçok takipçisi Nusret Gökçe'yle konuşmak için binlerce kez aradığını ve zar zor telefon görüşmesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kendisini arayan takipçilerine iyi dilekler dileyen Nusret Gökçe, yaptığı tüm görüşmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.