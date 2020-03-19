ANA SAYFA
Nusret Gökçe Instagram’dan telefon numarasını paylaştı! Binlerce mesaj aldı
Saltbea hareketiyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Instagram hesabından telefon numarasını paylaştı. ''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' notuyla telefon numarasını paylaşan Gökçe'ye binlerce mesaj ve arama geldi. Aramalara tek tek cevap vermeye çalışan Gökçe, hayranlarının isteklerini de kırmadı.
Giriş Tarihi: 19.03.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 17:57
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13