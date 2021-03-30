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Neslihan Atagül tedavi için İngiltere’ye gitti

Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmıştı. Bir süre ekranlara ara verip vaktini kendisine ayıran Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti. Hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu yeniden tanı konmasının ardından tedaviye başladı. Atagül için özel bir beslenme programı hazırlandı.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 09:09
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Neslihan Atagül tedavi için İngiltere’ye gitti
Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Neslihan Atagül tedavi için İngiltere’ye gitti

Hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ünlü oyucunun yeni bir tedaviye başladı.

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Neslihan Atagül tedavi için İngiltere’ye gitti

İNGİLTERE'YE GİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir ekranlara ve projelere ara verip vaktini hastalığının tedavisi için kendisine ayıran Neslihan Atagül, İngiltere'ye gitti.

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Neslihan Atagül tedavi için İngiltere’ye gitti

Orada hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu, sonuçları aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başladı.

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Neslihan Atagül tedavi için İngiltere’ye gitti

ÖZEL BESLENME PROGRAMI HAZIRLANDI

Buna göre kendisine özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladı.