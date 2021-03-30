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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Neslihan Atagül tedavi için İngiltere’ye gitti
Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmıştı. Bir süre ekranlara ara verip vaktini kendisine ayıran Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti. Hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu yeniden tanı konmasının ardından tedaviye başladı. Atagül için özel bir beslenme programı hazırlandı.
Giriş Tarihi: 30.03.2021 09:09
Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ünlü oyucunun yeni bir tedaviye başladı.
İNGİLTERE'YE GİTTİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir ekranlara ve projelere ara verip vaktini hastalığının tedavisi için kendisine ayıran Neslihan Atagül, İngiltere'ye gitti.
Orada hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu, sonuçları aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başladı.
ÖZEL BESLENME PROGRAMI HAZIRLANDI
Buna göre kendisine özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladı.