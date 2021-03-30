Neslihan Atagül tedavi için İngiltere’ye gitti

Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmıştı. Bir süre ekranlara ara verip vaktini kendisine ayıran Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti. Hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu yeniden tanı konmasının ardından tedaviye başladı. Atagül için özel bir beslenme programı hazırlandı.